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Integrantes del PAEE realizan protesta en Metro Viaducto. Foto: Raúl Gutierrez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo la mañana de este miércoles para contener una protesta de integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE) que se concentraron en las inmediaciones de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, en la alcaldía Iztacalco.

🗣️Tensión sobre Calzada de Tlalpan: SSC encapsula a manifestantes frente al Metro Viaducto



Integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE) permanecen concentrados sobre la banqueta de Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Viaducto de la Línea 2 del… pic.twitter.com/Sthe9TbaG8 — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

Aunque la circulación no fue cerrada por completo, los inconformes advirtieron que podrían bloquear Calzada de Tlalpan en ambos sentidos si sus demandas no son atendidas por las autoridades.

La movilización comenzó alrededor de las 08:00 horas sobre la banqueta ubicada en el cruce de Calzada de Tlalpan y Coruña, en la colonia Viaducto Piedad, donde cerca de 90 manifestantes se congregaron para exigir mejoras laborales y el cumplimiento de diversos compromisos pendientes.

¿Por qué protestan los trabajadores de apoyo educativo?

Los integrantes del PAEE señalaron que buscan una respuesta a distintas demandas relacionadas con sus condiciones laborales dentro de los centros educativos donde prestan sus servicios.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Fin de presuntos abusos laborales

Salarios equitativos

Trato digno y humano en los centros de trabajo

Respeto a los manuales de funciones del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Pago pendiente correspondiente a la jornada ampliada 2022-2023

Acceso a mecanismos de defensa legal sin necesidad de intermediación sindical

Los manifestantes sostienen que estos temas permanecen sin solución, por lo que decidieron realizar una jornada de protesta para visibilizar sus demandas.

SSC implementa operativo para evitar afectaciones viales

Ante la concentración, policías capitalinos implementaron un dispositivo de seguridad para mantener a los manifestantes sobre las banquetas y evitar que avanzaran hacia los carriles centrales de Calzada de Tlalpan.

El encapsulamiento tuvo como objetivo preservar la circulación vehicular en una de las principales arterias del sur y centro de la CDMX, además de evitar afectaciones al servicio de transporte en la zona.

Hasta el momento no se reporta un cierre total de la vialidad, aunque el despliegue policial se mantiene ante la posibilidad de que la protesta escale.

No descartan marcha hacia el Zócalo o la SEP

Los organizadores advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable a sus planteamientos, podrían ampliar las acciones de protesta durante el día.

Entre los escenarios contemplados se encuentra una posible marcha con dirección al Zócalo de la CDMX o hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de bloqueos parciales o totales en Calzada de Tlalpan, situación que podría generar complicaciones para miles de automovilistas y usuarios del transporte público que transitan por esta zona de la capital.

Por ahora, los manifestantes permanecen concentrados frente a la estación Viaducto, mientras continúan a la espera de una respuesta por parte de las autoridades educativas y laborales.

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