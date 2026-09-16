Desfile Militar 2026: casi 100 aeronaves y robots caninos participaron en el recorrido en CDMX

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El Desfile Cívico Militar de este 16 de septiembre de 2026 conmemorará el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y contará con la participación de aproximadamente 15 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El Teniente Coronel de Arma Blindada, Gilberto Martín Moreno Macías, explicó en A las Nueve en Uno que el adiestramiento para este evento se intensifica cada año durante dos meses con prácticas de orden cerrado, mantenimiento de vehículos y ensayos en el Campo Militar Número 1.

Así fue Desfile Militar 2026 en CDMX

El acto protocolario contó con alrededor de 3 mil efectivos y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente comenzó el desfile, integrado por el Mando, la descubierta de banderas y siete contingentes.

El recorrido abarcó aproximadamente 10 kilómetros: inició en el Zócalo, continuó por Cinco de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir a la altura del Campo Marte.

Una de las principales novedades fue la participación de 99 aeronaves, en una parada aérea al inicio del Desfile Militar 2026. De acuerdo con el Teniente Coronel, se observaron aeronaves de ala fija y rotativa, entre ellas aviones Hércules, Spartan, 737, Texanos y Embraer de reconocimiento, además de helicópteros. También participaron tres aviones F-5 con diferentes maniobras.

El desfile incluyó dos robots que simulan canes, equipados con cámaras y sistemas para detectar artefactos explosivos. El militar explicó que estos robots cuentan con cañones disruptores y pueden intervenir ante un artefacto que represente un riesgo para la población.

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