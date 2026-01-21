Balean a joven de 17 años en Tlatelolco; agresor de 13 fue detenido

GENERANDO AUDIO...

Menor balea a joven en Tlatelolco y es detenido. Foto: Getty Images

Un joven de 17 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una agresión registrada en inmediaciones de unas canchas de futbol, donde un menor de 13 años fue detenido como probable responsable, informaron autoridades de la Ciudad de México (CDMX)

Desde el momento del reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron vía radiofrecuencia sobre una persona herida por arma de fuego en las canchas ubicadas sobre Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, por lo que policías se trasladaron de inmediato al sitio.

Al arribar, los uniformados localizaron al adolescente de 17 años con manchas hemáticas visibles, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para su atención médica. Paramédicos de Protección Civil diagnosticaron al joven con tres heridas por disparo de arma de fuego, localizadas en abdomen, vejiga y húmero, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Disparos en Tlatelolco: así ocurrió la agresión

De acuerdo con información recabada en el lugar, el joven lesionado se encontraba en la zona cuando dos personas que viajaban en una bicicleta eléctrica pasaron cerca de las canchas donde se encontraban dos menores jugando futbol. Sin que se reportara un motivo previo, se produjo una agresión directa que culminó con detonaciones de arma de fuego.

En el sitio fue asegurado un menor de 13 años, quien fue señalado como el probable responsable de accionar el arma. Los elementos de la SSC procedieron a su detención conforme a los protocolos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Menor detenido y policía lesionado

Durante la intervención policial, se registró un incidente adicional, ya que un oficial de la SSC resultó lesionado al momento de realizar la detención. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al policía, de 40 años, quien fue diagnosticado con luxación de tobillo derecho, por lo que también fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

El menor detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes.

Investigación en curso

La SSC informó que se inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del ataque armado en Tlatelolco, así como para determinar la procedencia del arma utilizada. La zona fue resguardada mientras se realizaban las diligencias ministeriales.

