En EXCLUSIVA | César Cravioto detalla el plan para evitar caos si México gana

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La Ciudad de México (CDMX) desplegará un operativo especial con más de 30 mil servidores públicos para garantizar la seguridad durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana y evitar aglomeraciones en el Ángel de la Independencia. En entrevista exclusiva para el programa A las Nueve en Uno, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, detalló las acciones que implementará la administración capitalina.

Más eventos musicales

El funcionario explicó que, además del Estadio Ciudad de México y los distintos Fan Fest, se habilitarán actividades musicales en el Monumento a la Revolución, la zona del Caballito y el Palacio de los Deportes, con el objetivo de distribuir a los aficionados y reducir la concentración de personas en el Ángel, donde en celebraciones anteriores se han reunido hasta 500 mil personas.

¿Cómo aplicará la ley seca?

Cravioto también confirmó que en la CDMX no habrá ley seca para restaurantes y bares, los cuales podrán vender bebidas alcohólicas de manera habitual dentro de sus establecimientos. Sin embargo, desde las 15:00 horas quedará prohibida la venta de alcohol para llevar en tiendas de conveniencia, supermercados y otros comercios de la zona de Reforma y el Centro Histórico, medida que permanecerá vigente hasta las 7:00 horas del día siguiente.

Asimismo, informó que se reforzarán las brigadas de limpieza con más contenedores, bolsas para residuos y personal de distintas dependencias para evitar la acumulación de basura y prevenir encharcamientos por coladeras obstruidas.

El secretario hizo un llamado a los aficionados a celebrar con responsabilidad, moderar el consumo de alcohol y colaborar con las autoridades para mantener saldo blanco durante los festejos.

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