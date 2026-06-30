Vuelven las Tarjetas de Movilidad del Mundial: emitirán 500 mil más en CDMX

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Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial. Foto: Semovi CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la emisión de 500 mil nuevas Tarjetas de Movilidad Integrada conmemorativas de la Copa Mundial, luego de que la primera edición se agotara durante la venta especial realizada en el Campo Marte. Las autoridades pidieron a la población no comprarlas en reventa.

Ante la alta demanda registrada por las Tarjetas de Movilidad Integrada del Mundial, el Gobierno de la CDMX informó que pondrá en circulación 500 mil nuevas unidades de la edición conmemorativa de la Copa Mundial, las cuales conservarán su precio oficial de 15 pesos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, donde el secretario de Movilidad de la capital, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la decisión fue instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, luego del éxito obtenido con la primera emisión.

✨🙌Sonrisas, emoción y alegría vivieron las y los aficionados que acudieron por su Tarjeta de Movilidad Conmemorativa, ahora esta edición especial forma parte de un recuerdo histórico de esta celebración mundialista.💳⚽️ pic.twitter.com/c2KWDDuE3I — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 27, 2026

¿Por qué emitirán más Tarjetas de Movilidad del Mundial?

El funcionario explicó que la primera edición de las tarjetas conmemorativas tuvo una respuesta superior a la esperada y se agotó tras la jornada especial de venta realizada el pasado viernes en el Campo Marte.

Por ello, el Gobierno capitalino decidió ampliar la producción para que más personas puedan adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial sin recurrir a intermediarios.

“Se sacó un millón de tarjetas y ya se agotaron. La jefa de Gobierno me instruyó a sacar 500 mil más. No hagan caso a la reventa; habrá más tarjetas y seguirán costando lo mismo“, afirmó García Nieto durante el anuncio.

Piden evitar la reventa de las Tarjetas de Movilidad Integrada

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para no comprar las tarjetas en reventa, luego de que algunas personas comenzaron a ofrecerlas por encima de su precio oficial tras agotarse la primera emisión.

El secretario de Movilidad reiteró que las 500 mil nuevas tarjetas estarán disponibles próximamente con el mismo costo de 15 pesos, por lo que recomendó esperar su distribución oficial.

Eso sí, la tarjeta Movilidad Integrada conmemorativa en su versión digital tiene hasta una linda animación.



Y ya no luce tan equis y propagandistica con su ajolote y corazón.



Pero su uso y difusión es tan limitada que seguro 3 personas lo han notado. pic.twitter.com/EWLIlUGBIp — Alejandro (@caminalex) June 28, 2026

La Tarjeta de Movilidad Integrada permite el acceso a la red de transporte público de la capital y, en esta ocasión, cuenta con un diseño especial alusivo a la Copa Mundial, motivo por el cual despertó un amplio interés entre usuarios y coleccionistas.

Con esta nueva emisión, el Gobierno de la CDMX busca atender la demanda generada por la edición conmemorativa y evitar que los usuarios paguen sobreprecios en el mercado informal.

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