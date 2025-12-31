GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México (AICM) restableció sus operaciones, luego de que se presentó un banco de neblina durante la fría mañana de este 31 de diciembre.

“A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues. Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo”, indicó el AICM en un mensaje en sus cuentas de redes sociales.

Banco de neblina en AICM-CDMX

El Aeropuerto de CDMX indicó que por la neblina se suspendieron los aterrizajes al filo de las 6:10 de la mañana, por ello, se demoraron vuelos y usuarios fueron afectados.

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad”.

Usuarios manifestaron sus molestias y pidieron solución:

“¿Cuánto tiempo se estima para restablecer las operaciones?, mi novia tiene una conexión a Bogotá y no ha podido despegar desde Guadalajara”.

“¿Los despegues también están detenidos? Mi vuelo lleva 2 horas de retraso para salir a Guadalajara”

