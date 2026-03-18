Sigue bloqueo en Marina Nacional: ¿qué piden trabajadores de Pemex?

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Bloqueo en Marina Nacional cumple segundo día. Foto: Raúl Gutiérrez

El bloqueo en Avenida Marina Nacional cumple su segundo día consecutivo, luego de que trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantienen un plantón en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), la circulación permanece cerrada en dirección oriente, desde Lago Chalco hasta Bahía de Balderas.

Los manifestantes se concentran a la altura de Bahía de San Hipólito, donde instalaron dos carpas blancas desde las cuales coordinan sus actividades y en las que pasaron la noche desde este martes.

Se trata de integrantes del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quienes iniciaron la protesta desde el día anterior en el citado punto de la CDMX.

¿Qué piden los trabajadores de Pemex que se manifiestan?

Los manifestantes, entre quienes hay trabajadores activos y jubilados, denuncian presuntos actos de discriminación sindical y exigen:

Aumento salarial para profesionistas petroleros, tanto en activo como jubilados

para profesionistas petroleros, tanto en activo como jubilados Mejores condiciones laborales

Reconocimiento pleno de sus derechos sindicales

Los inconformes señalaron que buscan que sus demandas sean atendidas conforme al marco laboral vigente.

Alternativas viales por bloqueo en Marina Nacional

Ante el cierre de la vialidad, autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos:

Avenida Ejército Nacional Mexicano

Calzada México-Tacuba

Río San Joaquín

Se sugiere anticipar tiempos de traslado y mantenerse informado sobre el desarrollo de la protesta.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo podría levantarse el bloqueo, por lo que la afectación vial podría continuar durante las próximas horas.

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