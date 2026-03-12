Sindicalizados realizarán protesta en CDMX este jueves 12 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Un total de 29 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales se llevarán a cabo este jueves 12 de marzo en Ciudad de México (CDMX). Destacan concentraciones de sindicalizados y eventos sobre la violencia contra las mujeres.

Específicamente, habrá nueve concentraciones; dos citas agendadas; siete rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Destacan protestas de sindicalizados, así como otras actividades en contra de la violencia contra las mujeres en CDMX para este jueves 12 de marzo.

Protestas en CDMX este 12 de marzo

Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional, Sección 09 del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Hora: 09:00

Lugar: Dirección General de Administración, Xocongo No. 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen respeto a los derechos laborales del personal de apoyo y asistencia a la educación

Aforo: 50

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 10:00

Lugar: Fundación “Antonio Haghenbeck y de la Lama”, Fray Pedro de Gante No. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el regreso de animales retirados tras el desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa

Aforo: 70

Comerciantes Unidos La Esperanza, A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Explanada de la Alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Tlalpan Centro

Motivo: Solicitan atención de autoridades ante presuntos abusos contra comerciantes con permisos para vender

Aforo: 70

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 17:30

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Mitin para exigir avances en la investigación de desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en 2007 en Oaxaca

Aforo: 50

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 07:30

Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 08:30

Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Traslado para continuar la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón

Aforo: 80

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 13:00

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

Motivo: Evento político cultural para promover el respeto a espacios destinados a usuarios de cannabis

Aforo: 120

Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 12:00

Lugar: Islas de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: Actividades artísticas y culturales por la “8ª Jornada por el 8M” en defensa de la igualdad de género

Aforo: 150

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, alcaldía Coyoacán

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Vigilia de oración contra el aborto

Aforo: 50

Consejo Estudiantil Autónomo Cubista

Hora: 12:50

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”, Av. Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Actividad “Ni Una Menos” con micrófono abierto y actividades culturales contra la violencia feminicida

Aforo: 50

Citas agendadas

Frente del Consejo Indígena de la Ciudad de México

Hora: 18:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico

Motivo: Solicitan autorización para la compra de un predio en Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

Aforo: 25

Colectivo Lleca Escuchando la Calle

Hora: 19:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico

Motivo: Denuncian detenciones arbitrarias durante protesta del 13 de febrero y exigen justicia por el asesinato de una mujer trans

Aforo: 30

Rodadas ciclistas

Mexicas en Bici

Hora: 05:30

Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera

Destino: Caseta La Venta, autopista México-Marquesa

Aforo: 25

Giant San Jerónimo

Hora: 06:45

Lugar: Giant San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras

Aforo: 20

Bibliotebarrio y La Perra Vibra

Hora: 17:00

Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma

Destino: Biblioteca Pública Manuel José Othón, colonia San Miguel Chapultepec

Aforo: 100

Bananas Bike

Hora: 20:30

Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico

Destino: Pirámide de Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México

Aforo: 20

Monse Diana y Mex Rollers

Hora: 20:30

Lugar: Palacio de Bellas Artes

Destino: Plaza Tlaxcoaque

Aforo: 20

Mix Road

Hora: 20:30

Lugar: Biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Metro

Destino: pueblos de Santa Rosa Xochiac, San Mateo Ameyalco y San Mateo Tlaltenango

Aforo: 20

Colibrí es CDMX

Hora: 21:00

Lugar 1: Centro de Acopio La Virgen Oficial, colonia Avante, alcaldía Coyoacán

Lugar 2: Planetario Joaquín Gallo, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez

Lugar 3: Foro Hermanos Soler, colonia Portales Norte

Destino: Parque Ecológico Xochimilco

Aforo: 20

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar inconvenientes por las protestas de este 12 de marzo en CDMX.

