Sindicalizados realizarán protesta en CDMX este jueves 12 de marzo
Un total de 29 protestas, rodadas ciclistas y actividades culturales se llevarán a cabo este jueves 12 de marzo en Ciudad de México (CDMX). Destacan concentraciones de sindicalizados y eventos sobre la violencia contra las mujeres.
Específicamente, habrá nueve concentraciones; dos citas agendadas; siete rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Destacan protestas de sindicalizados, así como otras actividades en contra de la violencia contra las mujeres en CDMX para este jueves 12 de marzo.
Protestas en CDMX este 12 de marzo
Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional, Sección 09 del Sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
- Hora: 09:00
- Lugar: Dirección General de Administración, Xocongo No. 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respeto a los derechos laborales del personal de apoyo y asistencia a la educación
- Aforo: 50
Amigos del Refugio Franciscano
- Hora: 10:00
- Lugar: Fundación “Antonio Haghenbeck y de la Lama”, Fray Pedro de Gante No. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el regreso de animales retirados tras el desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa
- Aforo: 70
Comerciantes Unidos La Esperanza, A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Tlalpan, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Tlalpan Centro
- Motivo: Solicitan atención de autoridades ante presuntos abusos contra comerciantes con permisos para vender
- Aforo: 70
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
- Hora: 17:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin para exigir avances en la investigación de desaparición forzada de dos luchadores sociales ocurrida en 2007 en Oaxaca
- Aforo: 50
Concentraciones
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 08:30
- Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Traslado para continuar la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón
- Aforo: 80
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Evento político cultural para promover el respeto a espacios destinados a usuarios de cannabis
- Aforo: 120
Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 12:00
- Lugar: Islas de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Actividades artísticas y culturales por la “8ª Jornada por el 8M” en defensa de la igualdad de género
- Aforo: 150
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, alcaldía Coyoacán
- Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Vigilia de oración contra el aborto
- Aforo: 50
Consejo Estudiantil Autónomo Cubista
- Hora: 12:50
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba”, Av. Insurgentes Norte No. 1698, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Actividad “Ni Una Menos” con micrófono abierto y actividades culturales contra la violencia feminicida
- Aforo: 50
Citas agendadas
Frente del Consejo Indígena de la Ciudad de México
- Hora: 18:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Motivo: Solicitan autorización para la compra de un predio en Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
- Aforo: 25
Colectivo Lleca Escuchando la Calle
- Hora: 19:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Motivo: Denuncian detenciones arbitrarias durante protesta del 13 de febrero y exigen justicia por el asesinato de una mujer trans
- Aforo: 30
Rodadas ciclistas
Mexicas en Bici
- Hora: 05:30
- Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera
- Destino: Caseta La Venta, autopista México-Marquesa
- Aforo: 25
Giant San Jerónimo
- Hora: 06:45
- Lugar: Giant San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras
- Aforo: 20
Bibliotebarrio y La Perra Vibra
- Hora: 17:00
- Lugar: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma
- Destino: Biblioteca Pública Manuel José Othón, colonia San Miguel Chapultepec
- Aforo: 100
Bananas Bike
- Hora: 20:30
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Centro Histórico
- Destino: Pirámide de Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México
- Aforo: 20
Monse Diana y Mex Rollers
- Hora: 20:30
- Lugar: Palacio de Bellas Artes
- Destino: Plaza Tlaxcoaque
- Aforo: 20
Mix Road
- Hora: 20:30
- Lugar: Biciestacionamiento de la estación Mixcoac del Metro
- Destino: pueblos de Santa Rosa Xochiac, San Mateo Ameyalco y San Mateo Tlaltenango
- Aforo: 20
Colibrí es CDMX
- Hora: 21:00
- Lugar 1: Centro de Acopio La Virgen Oficial, colonia Avante, alcaldía Coyoacán
- Lugar 2: Planetario Joaquín Gallo, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez
- Lugar 3: Foro Hermanos Soler, colonia Portales Norte
- Destino: Parque Ecológico Xochimilco
- Aforo: 20
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar inconvenientes por las protestas de este 12 de marzo en CDMX.
