SME y usuarios de energía eléctrica encabezan las movilizaciones en CDMX este 11 de septiembre

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Movilizaciones en CDMX este 11 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 11 de septiembre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Viernes 11 de Septiembre en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/nMO2hPkvAK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

11 concentraciones

3 citas agendadas

1 rodadas moticiclistas

2 rodadas ciclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha principal: SME y usuarios de energía eléctrica

Organizaciones: Sindicato Mexicano de Electricistas y Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

Sindicato Mexicano de Electricistas y Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. 7:30 horas: concentración inicial en el Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad , edificio rojo, en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.

concentración inicial en el , edificio rojo, en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez. 8:00 horas: traslado a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera.

traslado a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera. Destino: Palacio Nacional.

Palacio Nacional. Actividad prevista: instalación de un plantón frente a Palacio Nacional .

instalación de un . Aforo estimado: 2,500 personas.

La movilización busca solicitar una audiencia con la Presidencia de México para plantear demandas relacionadas con la reinserción laboral de trabajadores del SME, derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, la re-nacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa y el reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Las autoridades no descartan que se incorporen otras organizaciones ni el arribo de autobuses con manifestantes.

Concentraciones durante la mañana

9:00 horas — Trabajadores de la educación

Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE

Lugar: Coordinación General de Recursos Humanos, Isabel la Católica 165, colonia Centro, Cuauhtémoc.

Coordinación General de Recursos Humanos, Isabel la Católica 165, colonia Centro, Cuauhtémoc. Aforo: 200 personas.

200 personas. Demandas: cumplimiento de acuerdos previamente firmados, basificación de interinos, contratación de desplazados, homologación de prestaciones, aguinaldo de 90 días, devolución de descuentos y atención a demandas del magisterio democrático.

cumplimiento de acuerdos previamente firmados, basificación de interinos, contratación de desplazados, homologación de prestaciones, aguinaldo de 90 días, devolución de descuentos y atención a demandas del magisterio democrático. Impacto previsto: posible afectación vial y presencia de autobuses.

11:00 horas — Profesores y comunidad estudiantil del CCH

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, Carretera Picacho-Ajusco 200, colonia Jardines en la Montaña.

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, Carretera Picacho-Ajusco 200, colonia Jardines en la Montaña. Aforo: 30 personas.

30 personas. Demanda: reinstalación de un profesor y diversas exigencias relacionadas con la representación de trabajadores y presuntos abusos de autoridad.

reinstalación de un profesor y diversas exigencias relacionadas con la representación de trabajadores y presuntos abusos de autoridad. Impacto: posibles afectaciones a la circulación en Picacho-Ajusco.

11:00 horas — Colectivo Génesis

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores.

Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Aforo: 10 personas.

10 personas. Motivo: acompañamiento a una audiencia de una víctima de violencia familiar y exigencia de que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

11:30 horas — Frente Común Lupilla XIII

Lugar: Edificio “Juana de Arco”, Tlaxcoaque 8, Centro.

Edificio “Juana de Arco”, Tlaxcoaque 8, Centro. Aforo: 40 personas.

40 personas. Demanda: aprobación de una Ley Integral Trans y medidas de reparación histórica para personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales excluidas y criminalizadas.

Concentraciones de las 12:00 horas

Personal del IMSS-Bienestar

Lugar: Hospital General Xoco, avenida México-Coyoacán y Bruno Traven, colonia General Anaya, Benito Juárez.

Hospital General Xoco, avenida México-Coyoacán y Bruno Traven, colonia General Anaya, Benito Juárez. Aforo: 100 personas.

100 personas. Demanda: denuncia por falta de insumos, sobrecarga laboral y falta de personal.

denuncia por falta de insumos, sobrecarga laboral y falta de personal. Posible afectación: vialidades de la zona de Xoco.

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico. Aforo: 30 personas.

30 personas. Demanda: incorporación a programas de vivienda y participación en la XIII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Frente Antiespecista Interseccional MX

Lugar: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, avenida Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo. Aforo: 60 personas.

60 personas. Motivo: rechazo a medidas que, según el colectivo, debilitarían la protección del lobo mexicano; defensa de animales en cautiverio y fauna silvestre, entre otras demandas.

rechazo a medidas que, según el colectivo, debilitarían la protección del lobo mexicano; defensa de animales en cautiverio y fauna silvestre, entre otras demandas. Se prevé la posible incorporación de otras organizaciones.

Plataforma 4:20

La organización contempla una jornada itinerante en tres puntos:

Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.

División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Aforo estimado: 45 personas.

Su actividad contempla recolección de firmas, difusión de derechos relacionados con el cannabis y talleres sobre reducción de riesgos y legislación cannábica.

Actividades programadas por la tarde

14:00 horas — “Comida, no bombas”

Lugar: Plaza de las Tres Culturas, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, Tlatelolco.

Plaza de las Tres Culturas, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ricardo Flores Magón, Tlatelolco. Aforo: 30 personas.

30 personas. Actividad: evento denominado “Del barco al cielo. Vuelo intercontinental de papalotes por Gaza”, en solidaridad con niñas y niños de Palestina y por la paz en Medio Oriente.

evento denominado “Del barco al cielo. Vuelo intercontinental de papalotes por Gaza”, en solidaridad con niñas y niños de Palestina y por la paz en Medio Oriente. No se descarta la llegada de otras organizaciones.

15:00 horas — Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Lugar: Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Oaxaca 58, colonia Roma Norte.

Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Oaxaca 58, colonia Roma Norte. Aforo: 250 personas.

250 personas. Demanda: democracia sindical, procesos electorales internos transparentes y respeto al derecho de participación y elección de representantes sindicales.

democracia sindical, procesos electorales internos transparentes y respeto al derecho de participación y elección de representantes sindicales. Se prevé posible llegada de autobuses y afectaciones a la circulación.

Otras movilizaciones y citas durante el día

Además de los eventos con horario definido, la agenda contempla actividades durante todo el día:

Movimiento de Regeneración Sindical Benito Juárez. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya. Aforo: 30. Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Frente de Unión de Artesanos Indígenas Mazahuas de la CDMX Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1. Aforo: 10. Solicitan espacios en vía pública para comercializar artesanías en la calle Dr. Mora.

Red Indígena de Organizaciones Sociales Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Centro Histórico. Aforo: 20. Solicitan espacios para la venta de artesanías en las calles Gante y Madero.

Asamblea de Barrios Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, colonia Cuauhtémoc. Aforo: 30. Solicitan atención a demandas relacionadas con política de suelo en distintas alcaldías.



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