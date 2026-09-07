Multihomicida de Atizapán suma dos denuncias en la CDMX

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Diego Sebastián, presunto multihomicida de Atizapán. Foto: Fiscalía EdoMex

Diego Sebastián “N”, señalado por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, y de su familia en Atizapán, Estado de México, también cuenta con dos carpetas de investigación en la Ciudad de México.

La información fue confirmada este lunes por Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, quien señaló que existe coordinación con las autoridades del Estado de México.

¿De qué se le acusa en CDMX al multihomicida de Atizapán?

De acuerdo con la fiscal, una de las investigaciones corresponde a una averiguación previa iniciada en 2007 por violencia familiar.

La segunda carpeta está relacionada con el delito de amenazas y fue iniciada este mismo año, luego de que una mujer adulta mayor denunciara a Diego Sebastián “N”

“Sí hay dos carpetas de investigación, bueno, una averiguación previa que se identifica ya del año 2007 por violencia familiar y una más vinculada al delito de amenazas, una persona mujer de la tercera edad que denuncia a esta persona este mismo año”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia de la CDMX

La fiscal precisó que estas investigaciones no están directamente relacionadas con el multihomicidio ocurrido en Atizapán, contra la familia de “Honas” Meléndez, músico de Camilo Séptimo.

Bertha Alcalde señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene comunicación con las autoridades mexiquenses para aportar información y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con Diego Sebastián “N”.

El señalado es investigado por el asesinato de Jonathan Meléndez, músico integrante de Camilo Séptimo, así como de integrantes de su familia, hechos ocurridos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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