¿Vas a ir al México vs Chequia? Horarios, transporte, festejos, clima, ley seca y más detalles a tener en cuenta

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Todo lo que debes saber si vas a ir al México vs Chequia | Foto: Reuters – IA

La Selección Nacional de México se enfrentará este jueves a Chequia en su último partido de la fase de grupos, en lo que también será el regreso del Tricolor al Estadio Ciudad de México tras jugar en Guadalajara. Previo al juego, hay información esencial que los aficionados deben saber para llegar a tiempo al Coloso de Santa Úrsula.

Cabe destacar que diversos servicios de la capital mexicana, incluyendo el transporte público, adaptarán sus horarios para los aficionados que apoyen a la Selección Mexicana y, en caso de ser pertinente, vayan a celebrar al Ángel de la Independencia u otros puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Horarios del México vs Chequia en CDMX

Fecha y hora de México vs Chequia ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio

Miércoles 24 de junio ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) Cabe destacar que, aunque el partido comenzará hasta las 19:00 horas, el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas desde las 15:00 horas para que los usuarios puedan llegar con antelación y evitar aglomeraciones. El partido entre México y Chequia terminará aproximadamente a las 21:00 horas. México llega a su encuentro contra Chequia como líder de grupo asegurado tras sus victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que solo resta saber quién será su rival en los dieciseisavos de final, que se jugarán el 30 de junio en la Ciudad de México.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Los sistemas de Ride y Park & Ride, que operaron en los dos partidos previos en el Estadio Ciudad de México, volverán a funcionar como puntos estratégicos para que los aficionados puedan dejar sus vehículos o abordar transporte especial hacia la sede del encuentro.

El esquema de Park & Ride, en el que los usuarios pueden estacionar su auto y abordar un autobús a las cercanías del estadio, estará disponible en:

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico de Xochimilco

Plaza Carso

Auditorio Nacional

Foto: Gobierno CDMX

Los autobuses pasarán a partir de las 13:00 horas con una frecuencia de 15 minutos entre cada transporte. El estacionamiento con traslado incluido cuesta 500 pesos mexicanos por vehículo en promedio.

El precio incluye el estacionamiento durante el evento y el traslado de ida y vuelta en transporte oficial.

Los puntos de Ride, diseñados para conectar a los aficionados con el estadio mediante transporte autorizado en la Ciudad de México, partirán desde:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México

San Jerónimo

CETRAM Huipulco

Foto: Gobierno CDMX

De la misma manera, el servicio Ride tendrá un lapso de 15 minutos entre cada camión; sin embargo, contará con un costo de 350 pesos ida y vuelta, el sistema Ride consta de siete rutas que van rumbo al Estadio Ciudad de México.

En los casos de Park & Ride y Ride, las unidades dejarán de pasar tres horas después del final del partido entre México y Chequia, es decir, a las 00:00.

También es pertinente recordar, que los usuarios que usen cualquiera de los dos servicios en sus diferentes puntos, tendrán que hacer uso de su tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Metro y Metrobús amplían su horario por el México vs Chequia

El Metro de la CDMX ampliará su horario de cierre para este miércoles, con el objetivo de que la gente pueda moverse de regreso del estadio a sus hogares o hacia las celebraciones en el Ángel de la Independencia.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro concluirá operaciones a la 1:00 de la mañana en todas las estaciones de las líneas 1, 2 y 3, mientras que el horario de apertura para este jueves no se modificará, seguirá siendo a las 5:00 horas.

Foto: Gobierno CDMX

La directora general del Metrobús de la Ciudad de México, Rosario Castro, anunció que el horario de servicio de todas las Líneas se modificará este miércoles 24 de junio.

Todas las líneas de dicho transporte brindarán servicio hasta la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio.

Otros servicios de Movilidad Integrada también modificarán sus horarios:

Tren Ligero : Horario extendido a las 01:00 horas

: Horario extendido a las 01:00 horas Nochebús : Línea 1 Trolebús de 00:00 a 05:00 horas

: Línea 1 Trolebús de 00:00 a 05:00 horas SITIS: 24 horas en su polígono de acción

¡Recuerda! Habrá operativo de Última Milla en el Estadio Ciudad de México

Así como en los juegos de México vs Sudáfrica y Colombia vs Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, se implementará el Polígono de la Última Milla para:

Ordenar el flujo de personas alrededor del recinto

Garantizar el arribo de aficionados

La correcta operación de los diferentes sistemas de transporte

Accesibilidad para vecinos de la zona

“El ingreso a este perímetro es exclusivo para aficionados con boleto, vehículos acreditados para ingreso al Estadio, vecinos de la zona y sus vehículos que acrediten residencia a través del código QR expedido por la Alcaldía Coyoacán“, reiteró la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará las adecuaciones viales, con cierres parciales y totales en las avenidas principales aledañas al recinto.

Para el operativo en el Estadio Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México desplegará 7 mil 500 elementos de seguridad.

¡También podrás ver el México vs Chequia en pantallas y Fan Fest de CDMX!

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se habilitarán 18 pantallas en zonas estratégicas de la capital con el objetivo de ofrecer espacios públicos para la afición y distribuir la asistencia de personas durante los partidos del torneo.

Avenida Juárez y Bellas Artes

Avenida Juárez y Revillagigedo

CDMX tendrá varios Fan Fest

Calle 5 de Mayo y Palma

Calle 5 de Mayo e Isabel la Católica

Calle Madero y Palma

Calle 16 de Septiembre y Palma

Avenida 20 de Noviembre y Uruguay

Avenida 20 de Noviembre y Mesones

Avenida 20 de Noviembre y Regina

Calle Pino Suárez y Uruguay

Calle Pino Suárez y Salvador

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Insurgentes

El Caballito

La Ciudad de México tiene 18 festivales futboleros gratuitos que se llevarán a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías, además del FIFA FAN Fest en el Zócalo Capitalino y el Festival “Campo Marte 26” para acercar a los aficionados la pasión del futbol.

⚽️🇲🇽 Este 24 de junio la emoción regresa al FIFA Fan Festival Ciudad de México.



Tendremos una jornada llena de futbol con los partidos de Suiza vs Canadá, Bosnia vs Catar, Escocia vs Brasil, Marruecos vs Haití y, por supuesto, el esperado México vs Chequia. 🔥



Además,… pic.twitter.com/I2EgAV0TLC — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 24, 2026

El FIFA Fan Festival 2026 ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México transmite todos los partidos de la justa mundialista con un ambiente excepcional durante los partidos de la selección azteca.

Los 18 festivales gratuitos ubicados en las 16 alcaldías son:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

GAM: Deportivo Hermanos Galeana (sede por confirmar)

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

GAM: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Cabe destacar que Monterrey y Guadalajara, las otras dos sedes mundialistas, también tienen su propio FIFA Fan Festival para los diferentes partidos del Mundial 2026.

¿Tienes que cargar paraguas para el México vs Chequia?

Para el encuentro entre México y Chequia, este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, las condiciones meteorológicas podrían ser un factor a considerar para los aficionados.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se espera que antes del partido, desde las 17:00 a las 19:00 horas, haya un ambiente nublado con temperaturas entre 17 y 19 °C, además de rachas de viento de hasta 40 km/h.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra República Checa en el Estadio Ciudad de México: antes del comienzo se pronostica cielo nublado, durante el encuentro habrá intervalos de chubascos y al terminar lluvias ligeras.



Toma precauciones.… pic.twitter.com/i4EKSosvZ1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Durante el partido, programado de 19:00 a 21:00 horas, se prevén intervalos de chubascos, temperaturas de 14 a 16 °C y rachas de viento similares.

Después del silbatazo final podrían presentarse lluvias ligeras, por lo que se recomienda acudir con impermeable y tomar precauciones ante el clima.

Y si te vas a festejar, toma esto en cuenta

Las estaciones más cercanas al Ángel de la Independencia son Insurgentes y Sevilla de la Línea 1, también puede ser una alternativa llegar por Auditorio de la Línea 7 y caminar sobre Paseo de la Reforma si hay saturación en la zona.

Para quienes decidan llegar en automóvil, lo más recomendable es no intentar estacionarse en las calles cercanas al monumento, ya que Reforma y sus alrededores suelen registrarcierres, desvíos y alta concentración de personas durante los festejos.

Una opción es dejar el vehículo varias cuadras antes y caminar hacia la zona del Ángel, buscando estacionamientos o calles alejadas del punto principal para evitar quedar atrapado entre los cierres viales.

Las vialidades que suelen verse más afectadas son:

Paseo de la Reforma (zona Ángel de la Independencia y alrededores)

Glorietas cercanas sobre Reforma

Cruces con Avenida Insurgentes

Zona de Florencia y Avenida Chapultepec

Calles cercanas de las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Tabacalera por la concentración de personas

Más de 56 mil policías vigilarán la capital. Tan sólo en el perímetro del Estadio Ciudad de México se desplegarán siete mil 500 elementos.

Ante esto, Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, dijo que “la subsecretaría de Control de Tránsito realizará adecuaciones viales necesarias con cierres parciales 10 horas antes del inicio del encuentro y el cierre total de este polígono seis horas antes”.

¡Recuerda que va a haber Ley Seca en la CDMX!

Ante posibles festejos en el Ángel de la Independencia, habrá restricciones para la venta de bebidas alcohólicas. La medida aplicará desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

La suspensión de venta de alcohol contempla el Perímetro A del Centro Histórico, además de colonias como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Esto afecta principalmente a tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y comercios donde se venda alcohol para llevar.

#BoletínSSC | #SeguridadMundial | Para el tercero de los cinco partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizarán en la Ciudad de México, entre los equipos de #Chequia y #México, este miércoles 24 de junio, la #SSC implementará un dispositivo de seguridad para… pic.twitter.com/jTbcgUELZg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

La medida no aplica de la misma forma para todos los establecimientos, ya que restaurantes, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios podrán vender bebidas alcohólicas siempre que el consumo sea dentro del lugar y acompañado de alimentos.

Sobre esta medida, César Cravioto, Secretario de Gobierno CDMX dijo que se publicó el acuerdo en la Gaceta para la suspensión de la venta de alcohol.

“Hoy se publicó el acuerdo en Gaceta oficial para la suspensión de venta de bebidas alcohólicas para llevar esto es de mañana, a partir de las 15 horas al jueves 25 de junio a las 7 de la mañana”- César Cravioto, Secretario de Gobierno CDMX

Sobre el festejo, expresó que lo que buscan es que siga siendo saldo blanco. “Queremos que esto siga siendo saldo blanco y que mejoremos la presencia del gobierno en esta tercera celebración. Y de ninguna manera es un gobierno punitivo”, dijo.

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