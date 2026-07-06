Mundial 2026 dejó derrama de más de 22 mil mdp en la CDMX: CANACO

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Más de 1.1 millones de visitantes habrían llegado a la CDMX. Fotos: Cuartoscuro

La Copa Mundial de la FIFA 2026 habría generado una derrama económica superior a los 22 mil millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con una evaluación preliminar de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). El organismo también estimó la llegada de más de 1.1 millones de visitantes y la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales durante el torneo.

Concluidas las actividades mundialistas en la capital del país, la Canaco CDMX dio a conocer un balance inicial sobre el impacto económico que dejó el evento en sectores como turismo, hospedaje, restaurantes, bares, comercio, transporte y venta de artesanías, impulsados por la afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que la estimación considera el comportamiento registrado durante las semanas del Mundial y el movimiento económico generado en distintas ramas de servicios.

“Las proyecciones de nuestra Cámara anticipan una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos para la capital“, indicó el dirigente empresarial.

Turismo, hoteles y restaurantes, entre los sectores con mayor impacto económico

Según las cifras presentadas por la Canaco CDMX, uno de los principales beneficiados fue el sector turístico.

La organización proyectó que más de 1.1 millones de turistas visitaron la CDMX durante el Mundial, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por persona, lo que impulsó la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, bares y comercios, además de los servicios relacionados con el transporte y las actividades recreativas.

Asimismo, el organismo estimó la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales, principalmente en actividades vinculadas con atención al cliente, logística, movilidad, comercio y servicios.

También destacan mejoras en movilidad e infraestructura urbana

En su evaluación, la cámara empresarial señaló que el desarrollo del torneo coincidió con diversas acciones de movilidad e infraestructura implementadas en la capital.

Entre ellas mencionó:

La recuperación de espacios públicos

Mejoras en iluminación y áreas verdes

Retiro de comercio ambulante en algunos puntos turísticos, como la Alameda Central y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

La operación del esquema “Última Milla” para facilitar el acceso y salida de aficionados

De acuerdo con la Canaco, el funcionamiento coordinado del Metro, Tren Ligero y unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) permitió atender la movilidad durante los partidos celebrados en la capital.

El organismo empresarial consideró que estos resultados contribuyeron a proyectar la imagen de la CDMX como una sede capaz de albergar eventos internacionales de gran escala, aunque precisó que las cifras presentadas corresponden a una evaluación preliminar y podrían ajustarse conforme se consoliden los datos finales del impacto económico.

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