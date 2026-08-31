¿Te toca Pensión Bienestar? Éstas son las primeras letras en cobrar en septiembre

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Calendario pensión del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El pago de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 está por comenzar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Aunque el calendario oficial todavía no se publica, los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

La Secretaría de Bienestar suele distribuir los pagos de manera escalonada para evitar concentrar a todos los beneficiarios en una misma fecha. Por ello, quienes tienen apellidos que comienzan con las primeras letras del abecedario son los primeros en recibir el depósito.

Pensión Bienestar: letras que cobran primero

De acuerdo con el esquema utilizado para los pagos de los programas del Bienestar, el orden comienza con:

A: primer día de pagos

primer día de pagos B: segundo día

segundo día C: tercer y cuarto día

tercer y cuarto día Después continúan las demás letras del abecedario conforme avance el calendario

Esto significa que las personas cuyo primer apellido comienza con A, B o C serían de las primeras en recibir su apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios en septiembre 2026?

Los montos correspondientes a este bimestre son distintos dependiendo del programa social. De acuerdo con la información disponible, los apoyos son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar de las personas derechohabientes.

Calendario de la Pensión Bienestar

La dispersión de recursos comenzará el 1 de septiembre y continuará de manera escalonada hasta el 25 de septiembre de 2026, según la inicial del primer apellido.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre – octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

Los beneficiarios pueden disponer de su dinero directamente mediante su Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

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