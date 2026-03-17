CNTE alista paro nacional de 72 horas con marcha y plantón

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Maestros de la CNTE marcharán en varios estados del país. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas, acompañado de marchas, plantones y protestas en distintos puntos del país.

De acuerdo con las convocatorias difundidas en redes sociales, la jornada de movilización busca presionar a las autoridades federales para atender diversas demandas del magisterio, entre ellas temas laborales, salariales y del sistema de pensiones.

Las acciones incluyen una marcha nacional representativa en la Ciudad de México (CDMX), así como movilizaciones simultáneas en diversas entidades del país.

Fechas clave del paro y marcha de la CNTE

Según la convocatoria, el paro nacional se realizará los siguientes días desde las 8 de la mañana:

18, 19 y 20 de marzo de 2026

Como parte de las actividades, el 18 de marzo se llevará a cabo una marcha en la CDMX, que partirá a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional.

Además:

El 19 de marzo se prevé la instalación de un plantón en el Zócalo capitalino

se prevé la instalación de un plantón en el Zócalo capitalino El 20 de marzo se realizarán actividades informativas como volanteo

Además, en las convocatorias para Baja California se han mencionado algunos cierres carreteros locales en cada entidad y concentraciones en puertos fronterizos como la Garita de San Ysidro.

Mientras que la Sección 22 de la CNTE confirmó en Oaxaca, movilizaciones que incluirán tomas de casetas de peaje, plazas comerciales y plantas de Pemex.

Estas acciones forman parte de una jornada nacional que busca mantener presencia en calles y espacios públicos durante tres días consecutivos.

Paro será nacional: estados participantes hasta el momento

La CNTE indicó que el paro tendrá alcance nacional, con movilizaciones en distintos estados del país.

Hasta el momento, se prevé participación en entidades como:

Yucatán

Oaxaca

Baja California

Sinaloa

Sonora

Chiapas

Nuevo León

CDMX

En la capital del país, las protestas incluirán marchas, concentraciones y plantones, lo que podría generar afectaciones a la movilidad, especialmente en el Centro Histórico.

Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX

En la CDMX, la CNTE prevé una marcha que iniciará a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.

El contingente avanzará por vialidades principales hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizará un mitin y posteriormente un plantón.

Se prevé que la movilización avance por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico

Vialidades en CDMX que podrían verse afectadas por la movilización

Debido al paso de los manifestantes, autoridades prevén cierres parciales y totales en diversas avenidas del centro de la capital en:

Paseo de la Reforma (de la Diana al Centro)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico

Además, durante el 19 y 20 de marzo, con motivo del plantón en el Zócalo, podrían registrarse afectaciones en:

Calle 20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

De acuerdo con los materiales difundidos por la organización, las principales demandas del magisterio son:

Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa

Aumento salarial del 100% directo al sueldo base

Mejores condiciones laborales y estabilidad en el empleo

Garantía de una pensión digna para los trabajadores de la educación

En sus mensajes, la CNTE señala que estas acciones buscan mejorar las condiciones de vida del magisterio y evitar que quienes han dedicado su vida a la enseñanza enfrenten precariedad al momento de su retiro.

La organización reiteró que el paro y las movilizaciones forman parte de una estrategia nacional de presión, por lo que no se descarta que las acciones se intensifiquen en caso de no obtener respuesta a sus demandas.

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