Marcha de trabajadores del Metro y protestas por justicia marcan las movilizaciones de este 4 de febrero en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este miércoles 4 de febrero de 2026 se esperan marchas, concentraciones, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías de la capital. La movilización más relevante será la marcha del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que partirá de la estación Balderas rumbo al Zócalo, además de protestas para exigir justicia, demandas laborales y actividades culturales y religiosas.

Cuauhtémoc

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Hora: 15:30

Lugar: estación Balderas, líneas 1 y 3 del Metro

Destino: Zócalo capitalino

Demanda: presupuesto para materiales y refacciones destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como atención a temas laborales que impactan la seguridad de usuarios

destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como atención a temas laborales que impactan la Observaciones: no se descarta paro de actividades en áreas administrativas

Aforo: 500

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1

Demanda: pago del finiquito , correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

, correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Aforo: 150

Colectivo nacional “No más presos inocentes”

Hora: 11:30

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan 133

Demanda: revisión de un caso por presunta fabricación de delitos , abuso de prisión preventiva y violaciones al debido proceso

, abuso de prisión preventiva y violaciones al debido proceso Aforo: 40

Familiares y amigos de persona detenida

Hora: 11:00

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56

Demanda: revisión de videos del C5 tras un atropellamiento y posterior detención ocurridos el 23 de enero

tras un atropellamiento y posterior detención ocurridos el 23 de enero Aforo: 20

Bicitekas, A.C.

Hora: 18:00

Lugar: estación Juárez, línea 3 del Metro

Demanda: justicia para ciclista fallecido tras ser arrollado por un Metrobús en 2021

Observaciones: no se descarta rodada y apoyo de otros colectivos

Aforo: 60

Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia

Hora: 14:30

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Demanda: que la SCJN se pronuncie sobre el cumplimiento de la tarifa eléctrica especial para personas en situación de vulnerabilidad

Aforo: 50

Rodadas ciclistas

Torre del Caballito, 20:45, destino sin definir, aforo 25

Parque México, 21:00, destino alcaldía Magdalena Contreras, aforo 25

Eventos de esparcimiento

La Malinche, Frontón México, 20:00, aforo 1,200

Filmación de fachada (evento privado), Teatro Metropólitan, 19:00, aforo 250

Xochimilco

Trabajadoras sexuales independientes y unidas

Hora: 10:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Demanda: justicia para mujer trans víctima de intento de feminicidio y reparación del daño

y reparación del daño Organizaciones en apoyo: Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y Coalición Laboral Puteril

Observaciones: no se descarta bloqueo de vialidades

Aforo: 25

Mayordomía de la Virgen de los Dolores

Hora: durante el día

Lugar: barrio Tetitla, pueblo de Santa Cruz Acalpixca

Fechas: del 1 al 10 de febrero

Aforo: 2,500

Iztapalapa

Colectiva “Somos ellas”

Hora: 11:00

Lugar: Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Oriente

Demanda: justicia y protección para sobreviviente de violencia sexual infantil

Observaciones: no se descarta bloqueo vial

Aforo: 25

Tlalpan

Proyecto ciudadano

Hora: 18:00

Lugar: Casa Frissac, Tlalpan Centro

Demanda: regularización de un predio y rechazo a bases de taxis y comercio informal

Aforo: 25

Rodadas ciclistas

Giant Ajusco, 06:00, destino circuito Ajusco km 7.5, aforo 30

Giant San Nicolás, 10:00, pistas del parque ejidal, aforo 30

Festividad patronal en honor a la Virgen de la Candelaria

Hora: 05:00

Lugar: pueblo de Santo Tomás Ajusco

Aforo: 6,000

Álvaro Obregón

Rodada ciclista “Giant San Jerónimo”

Hora: 06:45

Destino: Parque Nacional Los Dinamos

Aforo: 25

Gustavo A. Madero

Rodada ciclista “Por un tamal”

Hora: 20:20

Lugar: Av. Euzkaro y Calzada de los Misterios

Destino: sin definir

Aforo: 20

Coyoacán

Rodadas ciclistas

Av. Taxqueña y San Francisco, 20:20, destino alcaldía Magdalena Contreras, aforo 25

Centro de Acopio La Virgen, 21:00, destino iglesia San Salvador de las Flores, aforo 20

Azcapotzalco

Rodada ciclista “Azcapobike”

Hora: 21:00

Lugar: Parque de Bolsillo

Destino: Casa Chueca, alcaldía Tlalpan

Aforo: 20

Miguel Hidalgo

Evento artístico

Arcano Tour, Auditorio Nacional, 20:30, aforo 9,790

Tláhuac

Feria de la alegría y el olivo

Hora: durante el día

Lugar: Av. Tláhuac y Tulyehualco

Fechas: del 31 de enero al 15 de febrero

Aforo: 5,000

Fiesta de luces, música y fe Zapotitlán 2026

Hora: durante el día

Lugares: Plaza Juárez y Deportivo Zapotitlán

Fechas: del 29 de enero al 8 de febrero

Aforo: 10,000

