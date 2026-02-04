Marcha de trabajadores del Metro y protestas por justicia marcan las movilizaciones de este 4 de febrero en CDMX

| 06:48 | Benell Cortés | Uno TV
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que este miércoles 4 de febrero de 2026 se esperan marchas, concentraciones, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento en distintas alcaldías de la capital. La movilización más relevante será la marcha del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que partirá de la estación Balderas rumbo al Zócalo, además de protestas para exigir justicia, demandas laborales y actividades culturales y religiosas.

Cuauhtémoc

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro

  • Hora: 15:30
  • Lugar: estación Balderas, líneas 1 y 3 del Metro
  • Destino: Zócalo capitalino
  • Demanda: presupuesto para materiales y refacciones destinadas al mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como atención a temas laborales que impactan la seguridad de usuarios
  • Observaciones: no se descarta paro de actividades en áreas administrativas
  • Aforo: 500

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1
  • Demanda: pago del finiquito, correspondiente al 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
  • Aforo: 150

Colectivo nacional “No más presos inocentes”

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan 133
  • Demanda: revisión de un caso por presunta fabricación de delitos, abuso de prisión preventiva y violaciones al debido proceso
  • Aforo: 40

Familiares y amigos de persona detenida

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56
  • Demanda: revisión de videos del C5 tras un atropellamiento y posterior detención ocurridos el 23 de enero
  • Aforo: 20

Bicitekas, A.C.

  • Hora: 18:00
  • Lugar: estación Juárez, línea 3 del Metro
  • Demanda: justicia para ciclista fallecido tras ser arrollado por un Metrobús en 2021
  • Observaciones: no se descarta rodada y apoyo de otros colectivos
  • Aforo: 60

Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia

  • Hora: 14:30
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • Demanda: que la SCJN se pronuncie sobre el cumplimiento de la tarifa eléctrica especial para personas en situación de vulnerabilidad
  • Aforo: 50

Rodadas ciclistas

  • Torre del Caballito, 20:45, destino sin definir, aforo 25
  • Parque México, 21:00, destino alcaldía Magdalena Contreras, aforo 25

Eventos de esparcimiento

  • La Malinche, Frontón México, 20:00, aforo 1,200
  • Filmación de fachada (evento privado), Teatro Metropólitan, 19:00, aforo 250

Xochimilco

Trabajadoras sexuales independientes y unidas

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur
  • Demanda: justicia para mujer trans víctima de intento de feminicidio y reparación del daño
  • Organizaciones en apoyo: Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y Coalición Laboral Puteril
  • Observaciones: no se descarta bloqueo de vialidades
  • Aforo: 25

Mayordomía de la Virgen de los Dolores

  • Hora: durante el día
  • Lugar: barrio Tetitla, pueblo de Santa Cruz Acalpixca
  • Fechas: del 1 al 10 de febrero
  • Aforo: 2,500

Iztapalapa

Colectiva “Somos ellas”

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Oriente
  • Demanda: justicia y protección para sobreviviente de violencia sexual infantil
  • Observaciones: no se descarta bloqueo vial
  • Aforo: 25

Tlalpan

Proyecto ciudadano

  • Hora: 18:00
  • Lugar: Casa Frissac, Tlalpan Centro
  • Demanda: regularización de un predio y rechazo a bases de taxis y comercio informal
  • Aforo: 25

Rodadas ciclistas

  • Giant Ajusco, 06:00, destino circuito Ajusco km 7.5, aforo 30
  • Giant San Nicolás, 10:00, pistas del parque ejidal, aforo 30

Festividad patronal en honor a la Virgen de la Candelaria

  • Hora: 05:00
  • Lugar: pueblo de Santo Tomás Ajusco
  • Aforo: 6,000

Álvaro Obregón

Rodada ciclista “Giant San Jerónimo”

  • Hora: 06:45
  • Destino: Parque Nacional Los Dinamos
  • Aforo: 25

Gustavo A. Madero

Rodada ciclista “Por un tamal”

  • Hora: 20:20
  • Lugar: Av. Euzkaro y Calzada de los Misterios
  • Destino: sin definir
  • Aforo: 20

Coyoacán

Rodadas ciclistas

  • Av. Taxqueña y San Francisco, 20:20, destino alcaldía Magdalena Contreras, aforo 25
  • Centro de Acopio La Virgen, 21:00, destino iglesia San Salvador de las Flores, aforo 20

Azcapotzalco

Rodada ciclista “Azcapobike”

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Parque de Bolsillo
  • Destino: Casa Chueca, alcaldía Tlalpan
  • Aforo: 20

Miguel Hidalgo

Evento artístico

  • Arcano Tour, Auditorio Nacional, 20:30, aforo 9,790

Tláhuac

Feria de la alegría y el olivo

  • Hora: durante el día
  • Lugar: Av. Tláhuac y Tulyehualco
  • Fechas: del 31 de enero al 15 de febrero
  • Aforo: 5,000

Fiesta de luces, música y fe Zapotitlán 2026

  • Hora: durante el día
  • Lugares: Plaza Juárez y Deportivo Zapotitlán
  • Fechas: del 29 de enero al 8 de febrero
  • Aforo: 10,000

