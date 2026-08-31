Testamento 2026: costos, descuentos y cómo tramitarlo por estado en septiembre

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Testamento 2026: estos son los precios en notarías de México Foto: Pexels

La Jornada Nacional “Septiembre, Mes del Testamento” inició en México con su edición número 24, con descuentos de 50% y hasta 90% en notarías de las 32 entidades, horarios ampliados y asesoría para quienes buscan establecer el destino de su patrimonio.

¿Qué es un testamento y quién puede tramitarlo?

El testamento público es el documento mediante el cual una persona establece qué ocurrirá con sus bienes, derechos y obligaciones después de su fallecimiento.

El trámite puede realizarlo cualquier persona mayor de edad, sin importar el tamaño de su patrimonio. Tampoco es necesario tener bienes registrados o hijos.

Para otorgarlo se debe acudir a una notaría pública con identificación oficial, proporcionar los datos solicitados por el notario y cubrir el costo correspondiente.

El testamento puede modificarse en cualquier momento. En caso de existir varios documentos, el último testamento válido es el que tiene vigencia.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México?

Las tarifas dependen de cada entidad federativa. Durante la campaña de septiembre, los costos establecidos son:

Aguascalientes: 2 mil

2 mil Baja California: mil 500

mil 500 Baja California Sur: 2 mil 600

2 mil 600 Campeche: 2 mil 500

2 mil 500 Chiapas: mil

mil Ciudad de México: 3 mil 800

3 mil 800 Coahuila: mil 500

mil 500 Colima: 2 mil

2 mil Durango: mil 500

mil 500 Guerrero: mil 500 + IVA

mil 500 + IVA Hidalgo: 2 mil 900

2 mil 900 Jalisco: 2 mil 300

2 mil 300 Michoacán: 2 mil 480

2 mil 480 Morelos: mil 300 + IVA

mil 300 + IVA Nayarit: 4 mil 100

4 mil 100 Nuevo León: 2 mil 500

2 mil 500 Puebla: mil 800

mil 800 Querétaro: 3 mil

3 mil San Luis Potosí: 2 mil

2 mil Tabasco: 2 mil 500 + IVA

2 mil 500 + IVA Yucatán: 2 mil 450

En Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, las tarifas son determinadas directamente por cada notaría.

¿Cuáles son los pasos para hacer un testamento?

El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Elegir una notaría pública

Acudir con una identificación oficial

Proporcionar al notario los datos generales y las disposiciones que se desean establecer

Designar, en su caso, herederos, legatarios, albacea y tutor

Presentar testigos cuando la legislación estatal lo requiera

Cubrir el costo y firmar el documento ante el notario

Los testigos son necesarios en algunos estados y también pueden requerirse cuando la persona no sabe leer, escribir o firmar, tiene alguna discapacidad visual o auditiva, o no habla español.

¿Quiénes pueden aparecer en un testamento?

El documento permite establecer distintas figuras con funciones específicas:

Albacea: se encarga de administrar y cumplir las disposiciones establecidas en el testamento

se encarga de administrar y cumplir las disposiciones establecidas en el testamento Tutor: protege y representa legalmente a hijos menores o a personas que requieran apoyo para la toma de decisiones, conforme a la legislación aplicable

protege y representa legalmente a hijos menores o a personas que requieran apoyo para la toma de decisiones, conforme a la legislación aplicable Legatario: recibe un bien específico señalado en el testamento

recibe un bien específico señalado en el testamento Heredero: recibe los bienes que correspondan conforme a las disposiciones testamentarias

¿Qué pasa si se pierde el testamento?

Si una persona extravía su testamento, puede acudir a la notaría donde fue otorgado para solicitar una copia o recibir orientación sobre el procedimiento para obtenerlo.

Durante septiembre, la mayoría de las notarías del país habilitan horarios especiales y atención los sábados, con el objetivo de facilitar el trámite.

El directorio oficial de notarías puede consultarse en el sitio del Notariado Mexicano: Directorio de Notarios.

La campaña busca facilitar el acceso a este trámite y promover que las personas dejen establecidas sus disposiciones patrimoniales antes de su fallecimiento.

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