Ojo runners: alertan por carreras falsas para robarte

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Foto: Shutterstock

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han lanzado una alerta a las capitalinas y capitalinos después de que detectaran la organización de carreras falsas, con las cuales buscan engañar a las personas interesadas para robarles su dinero e información privada.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una forma de fraude digital en la que se ofrecen inscripciones a carreras deportivas inexistentes, con el objetivo de engañar a las personas y obtener dinero o información de manera ilícita. 🏃🏻‍♀️🏃🏻

¿Eres… pic.twitter.com/cRSHSdXE33 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 31, 2026

Organizan carreras falsas para robar en CDMX

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la Policía Cibernética de la CDMX lanzó una alerta a la ciudadanía por un nuevo tipo de estafa o fraude que han logrado identificar en la capital del país: la organización de carreras falsas.

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, los delincuentes ofrecen inscripciones a carreras deportivas que no existen con el simple objetivo de engañar a las personas interesadas, robar su dinero y también su información personal.

¿Cómo es esta nueva estafa de carreras falsas?

Según la Policía Cibernética capitalina, los delincuentes difunden la supuesta organización de carreras falsas a través de redes sociales y mensajería instantánea como WhatsApp.

Sí, utilizan publicidad engañosa con logos oficiales para atraer a corredores y personas interesadas en participar en este tipo de eventos deportivos. Entonces solicitan pagos de inscripción y también información personal para luego desaparecer.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Para no caer en estas nuevas estafas, las autoridades de la CDMX dan las siguientes recomendaciones a los capitalinos:

Validación oficial: confirmar el evento en sitios oficiales o federaciones

Duda de la urgencia: evitar transferencias directas y desconfiar de la urgencia por WhatsApp

Protección de datos: no compartir documentos sin confirmar la identidad del organizador

Investigación previa: revisar reseñas de años anteriores para asegurar que sea real

Ante cualquier duda, orientación o pregunta, la Policía Cibernética de la CDMX señala que está disponible las 24 horas del día en el siguiente número telefónico: 5552425100 ext. 5086, en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, en la aplicación “Mi Policía”, y en sus redes sociales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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