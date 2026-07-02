Video: tras festejos por triunfo del Tri, conductor de BMW choca con carro y lo voltea en CDMX

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente la mañana de este miércoles en la colonia Pensil San Juanico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de acuerdo con reportes en redes sociales.

El conductor perdió el control de un vehículo BMW, chocó contra un automóvil estacionado, hizo que otro volcara y terminó impactando la motocicleta de un repartidor de aplicación. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas lesionadas de gravedad.

Cada quien se estaciona como se da la regalada gana. pic.twitter.com/VKcGBwTzNt — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 1, 2026

En un video que circula en redes sociales se observa que el conductor avanza sin controlar el automóvil, acelera de forma repentina y termina provocando la serie de impactos.

De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió sobre las calles Lago Armentia y Lago Garda.

Detienen al responsable del accidente

De acuerdo con medios locales, el propietario de uno de los vehículos dañados aseguró que el conductor, de lo mal que estaba, no sabía ni decir su nombre, mientras que el repartidor de una aplicación relató que acababa de entregar un pedido cuando observó el vehículo acercarse a gran velocidad.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al conductor y lo trasladaron ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las responsabilidades por los daños ocasionados.

#Automovilista en estado de ebriedad impacta un vehículo estacionado provocando la #volcadura y atropella a un motociclista repartidor en Lago Armentia y Lago Garda colonia Pensil San Juanico #PrecauciónVial pic.twitter.com/OEJhcCUGRZ — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) July 1, 2026

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