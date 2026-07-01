“Algo no se ejecutó”: Fausto Lugo habla en Uno TV sobre el control del aforo en festejos del Tri

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Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Ciudad de México dejaron un saldo rojo, con el fallecimiento de cuatro personas la noche del martes en Paseo de la Reforma, durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

En entrevista con Uno TV, Fausto Lugo García, consultor en Seguridad y Protección Civil, aseguró que la Ciudad de México dispone de protocolos y experiencia para organizar eventos masivos, aunque consideró que hubo errores en la ejecución de las medidas de seguridad.

El especialista explicó que uno de los principales problemas ocurre cuando el número de asistentes supera la capacidad de los espacios destinados para los festejos.

“Tenemos un organismo como el C4; desde ahí se tiene la visión de las cámaras. Algo no se ejecutó correctamente desde que la afluencia estaba siendo superada”. Fausto Lugo García, consultor en Seguridad y Protección Civil

Entre los principales aspectos que, a su juicio, deben fortalecerse destacan:

Reforzar los cinturones de seguridad alrededor de las zonas con pantallas.

Controlar el aforo desde los accesos.

Evitar el ingreso de personas con bebidas alcohólicas.

Mantener vigilancia permanente durante toda la concentración.

De igual forma, propuso que las autoridades implementen dos operativos simultáneos para la próxima celebración prevista para el domingo.:

Uno enfocado en la seguridad y vigilancia de los asistentes.

Otro para supervisar el comercio en vía pública, especialmente la venta de bebidas alcohólicas.

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