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Cuatro muertos tras festejos en CDMX. Foto: Uno TV.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que subió a cuatro el número de muertos tras los festejos por la victoria de México frente a Ecuador. Esto, a pesar de que en un inicio el Gobierno capitalino había informado solamente tres defunciones por asfixia, un hombre de 44 años, una mujer de 19 y otra de 48.

Se sabe que dos de las víctimas son del Estado de México, una de la Ciudad de México y de la otra se desconoce su origen.

Sube a 4 el número de muertos en CDMX tras festejos por triunfo de México

En una conferencia de prensa de las autoridades de la CDMX, la titular de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que el número de muertos subió a cuatro tras los festejos por la victoria de México.

Al respecto, la funcionaria capitalina explicó que la cuarta persona que falleció fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien en un principio fue trasladado a un hospital por un ataque epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

Sin embargo, indicó que en el nosocomio sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a pesar de que se le brindaron maniobras de reanimación.

#EnVivo 🔴

La Dra. @nadgasman, secretaria de Salud Pública, acompaña a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, en conferencia de prensa. https://t.co/wd1FoIP3fZ — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Saldo en otros estados tras festejos

Morelos

En Yautepec, Morelos, se registró un ataque armado que dejó un saldo de tres personas muertas y nueve lesionadas en una cancha de usos múltiples. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad y Miguel Ángel Tijeras, secretario particular del diputado federal Agustín Alonso.

Jalisco

En Guadalajara, Jalisco, dos policías resultaron lesionados durante el operativo de seguridad desplegado para resguardar a los asistentes al FIFA Fan Festival, instalado en el Centro Histórico. Uno de los elementos sufrió traumatismo craneoencefálico y el otro presentó una contusión en la nariz. Ambos fueron atendidos en el lugar y se reportan estables. El balance preliminar del operativo dejó más de 20 personas detenidas.

Sonora

En Sonora, un grupo de aficionados activó un extintor al celebrar un gol de la Selección Mexicana durante su encuentro contra Ecuador, lo que obligó a evacuar una sala de Cinépolis en Ciudad Obregón y suspender la transmisión del partido.

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