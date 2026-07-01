Gobierno de CDMX condena agresión a madres buscadoras; investigan a policías

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Foto: Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó la agresión que sufrió un grupo de madres buscadoras presuntamente a manos de policías capitalinos durante una movilización sobre avenida Tlalpan.

La mandataria informó que ya ordenó una investigación para esclarecer lo ocurrido y advirtió que habrá sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

“He solicitado que se realice una investigación para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar si hubo alguna irregularidad o algún comportamiento incorrecto”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

De acuerdo con Brugada, los hechos ya son revisados para determinar responsabilidades entre los elementos de seguridad involucrados. Aseguró que su administración no permitirá actos que vulneren el derecho a la libre manifestación.

“Jamás daré una orden para reprimir ninguna expresión pública o movilización, mucho menos si se trata de causas legítimas y pacíficas que nos interpelan, que nos convocan, como es el caso de las personas buscadoras”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

SSC CDMX anuncia diálogo con colectivos de búsqueda

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que en los próximos días sostendrá un encuentro con las y los integrantes del contingente involucrado, así como con otros colectivos que deseen participar.

El objetivo, explicó, será fortalecer el diálogo y reiterar el respaldo institucional a las personas que buscan a familiares desaparecidos.

“En los próximos días, en el marco del sistema de búsqueda de personas de la Ciudad de México, estableceremos diálogo con las y los integrantes del contingente involucrado y de cualquier otro colectivo que así lo desee, para reafirmar ante ellos nuestro apoyo y compromiso irrestricto y sentido con su lucha”. Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad de la CDMX

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