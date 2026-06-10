A horas del Mundial, sigue la incógnita: ¿habrá Fan Fest en el Zócalo?

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Bloqueos en el Zócalo de la CDMX. Fotos: Cuartoscuro

La inauguración del Mundial es en menos de 24 horas y ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni el Gobierno Federal, han informado si los aficionados podrán ingresar al Fan Fest en el Zócalo para ver el partido entre México y Sudáfrica.

Recordemos que en el Centro Histórico de la capital se mantienen los campamentos de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantienen firmes en su postura de sabotear el Mundial si no cumplen con sus peticiones

Clara Brugada aún no sabe si se realizará el Fan Fest en el Zócalo el día de la inauguración

En la conferencia de prensa sobre el operativo de seguridad que se realizará el día de mañana por las movilizaciones, Clara Brugada fue cuestionada por la prensa sobre el Fan Fest en el Zócalo y la jefa de Gobierno no ofreció una respuesta concreta sobre si se realizará el día de mañana o no.

“Sobre el Fan Fest. Les vamos a informar, ¿sí? Posteriormente, la definición y rápidamente les diremos cómo vamos a hacer. Sobre qué vamos a hacer respecto al Fan Fest“. dijo la Jefa de Gobierno”

Brugada añadió que la información se dará a conocer más adelante, por lo que se espera alguna respuesta en las próximas horas, ya que la inauguración es el día de mañana, a las 11:00 horas.

“Ya sea que se grabe un video, o se les convoque rápidamente. A fin de que ustedes siempre estén pendientes de la información. No se preocupen. Van a estar informados de cómo va a ser”, declaró.

Sheinbaum sin confirmar presencia en el Zócalo el día de la inauguración del Mundial

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en la conferencia mañanera de este miércoles que aún no está confirmada su presencia en el Fan Fest del Zócalo el día de la inauguración del Mundial y están considerando otras opciones para ver el partido.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo, por la jefa de Gobierno, donde se puede ver el partido de manera gratuita (…) ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a una de las 18 sedes”.

Este mismo día por la tarde informarán si el Zócalo estará en condiciones para recibir a los aficionados que quieran ver el partido en el Fan Fest. La señora presidenta les recordó a locales y turistas que en la CDMX hay otras 18 sedes donde también pueden disfrutar de la inauguración de manera gratuita.

“Ya en la tarde podemos informar si el Zócalo para la inauguración estará en condición de entrar o no. De todas maneras están las 18 sedes”, agregó Sheinbaum.

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