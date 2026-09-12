Explosión sacude Álvaro Obregón: ¿quiénes son los heridos y dónde están hospitalizados?

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La alcaldía habilitó un albergue para las personas afectadas. Foto: @LopezCasarinJ

La noche del viernes 11 de septiembre, la fuerte explosión en un establecimiento de comida sorprendió a los habitantes de las colonias Minas de Cristo y Olivar del Conde 1ra Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón. El siniestro dejó un a persona fallecida y 11 lesionados, mismos que fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales.

Javier López Casarín, alcalde de la demarcación, compartió la lista de heridos, así como los nosocomios a los que fueron trasladados. Cabe destacar que desde que se dio a conocer la situación, se hizo presente junto con Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Quiénes son los heridos por la explosión en Álvaro Obregón?

Cinco de los lesionados fueron trasladados al Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” del ISSSTE

Irma Pérez Salazar, 48 años

Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

José Francisco Estrada Gómez, 20 años

Amalia Sánchez Secundino, 63 años

Alberto López

Pérez Brayan

Hospital “Enrique Cabrera”

Karla Jazmin Amezquita García, 27 años

Geovanni López Pérez, 25 años

Ulises García Sámano, 30 años

López González María del Ángel, 77 años

Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años

En el Hospital General “Dr. Rubén Leñero” sólo hay una persona

Iván Hernández Moreno, 45 años de edad

Listado de personas lesionadas.



🟡 ISSSTE Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutierrez"



• Irma Pérez Salazar, 48 años

•Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

•Jose Francisco Estrada Gómez, 20 años

•Amalia Sánchez Secundino, 63 años

•Alberto López

•Pérez Brayan… — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) September 12, 2026

Colapsa una vivienda y dan alberge a afectados

El siniestro ocurrió en un inmueble utilizado para la venta de tacos conocido con el nombre de “La Bajadita”, mismo que quedó severamente afectado. Ante esta situación, López Casarín informó que la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía habilitó un algergue temporal para las personas y familias afectadas.

“El albergue estará disponible para quienes necesiten un espacio seguro, resguardo y acompañamiento”, señaló a través de su cuenta de X.

¿Por qué ocurrió la explosión en la taquería en Álvaro Obregón?

La explosión fue provocada por un tanque de gas L.P. con capacidad para 30 kilogramos en el establecimiento “La Bajadita”, ubicado en Avenida Santa Lucía y Alta Tensión de la colonia Minas de Cristo, mismo que provocó el colapso de una vivienda.

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