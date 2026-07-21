Semarnat revoca concesión en Playa Las Cocinas por obras no autorizadas

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Semarnat revoca concesión en Playa Las Cocinas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a Cantiles de Mita S.A. de C.V. en Playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit, luego de detectar incumplimientos relacionados con la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas.

La dependencia informó que la decisión se tomó tras una revisión técnica, jurídica y administrativa que acreditó violaciones a las condiciones de la concesión, al realizarse trabajos sin autorización de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC), como lo establece la legislación ambiental vigente.

¿Por qué Semarnat revocó la concesión en Playa Las Cocinas?

De acuerdo con la Semarnat, la concesión fue cancelada porque la empresa concesionaria realizó obras e instalaciones sin autorización, incumpliendo las bases bajo las cuales se otorgó el permiso para el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La dependencia explicó que, tras esta determinación, se replanteará el proyecto mediante una nueva estrategia que permita atender las afectaciones ambientales detectadas, proteger los ecosistemas costeros y garantizar el libre tránsito de las personas por la playa.

Semarnat impulsará un nuevo proyecto de restauración ambiental

Como parte de la nueva ruta de acción, la Secretaría evaluará el procedimiento más adecuado para restaurar la zona afectada.

El plan contempla un programa integral de restauración ambiental, que incluirá la recuperación de la vegetación costera, la rehabilitación del sitio y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para reducir la erosión y conservar el ecosistema.

Además, las autoridades buscan asegurar que las acciones permitan mantener el acceso libre a Playa Las Cocinas, conforme a la legislación ambiental y marítima.

Participaron autoridades federales y comunidad local

La Semarnat indicó que la resolución fue resultado de un trabajo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR), así como especialistas de la DGZFMTAC, la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) y la Unidad Coordinadora de Representaciones, Concertación y Gestión Territorial (UCRCGT).

Asimismo, informó que sostuvo un proceso de diálogo con habitantes de la comunidad y autoridades locales, cuyas observaciones fueron consideradas dentro del análisis técnico que dio origen a la nueva propuesta de intervención.

Gobierno prioriza la protección ambiental y el acceso a las playas

La Semarnat reiteró que la protección de los ecosistemas costeros, la justicia ambiental y el libre acceso a las playas son prioridades del Gobierno de México.

Por ello, aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes y con la comunidad para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, recuperar este espacio costero y promover un manejo sustentable de la zona.

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