Alertan en Coahuila por estafas con supuestas limpias esotéricas virtuales

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Estafas con supuestas limpias virtuales en Coahuila. Foto: Getty Images

Autoridades de Coahuila lanzaron recientemente una alerta por internet para advertir a los ciudadanos del estado sobre estafas con las que se ofrecen supuestas limpias espirituales, amarres o rituales, para los cuales piden fotos, videos, datos personales y dinero.

Estafas con supuestas limpias esotéricas

A través de su cuenta oficial de X, la Policía Cibernética de Coahuila lanzó una alerta para advertir sobre diferentes perfiles en redes sociales en los que se ofrecen supuestas limpias espirituales, amarres o rituales.

Sin embargo, señalan las autoridades coahuilenses, se trata de estafas, de fraudes, pues para llevar a cabo estos servicios, piden fotografías, videos, datos personales y hasta depósitos de dinero.

¿Cómo operan estas estafas con supuestas limpias virtuales?

La Policía Cibernética de Coahuila explica que lo primero que hacen los perfiles de redes sociales que realizan estafas con supuestas limpias virtuales, es intentar llamar la atención de las personas publicando sus servicios, como amarres o rituales de protección, prometiendo siempre resultados rápidos y garantizados.

Después de esto, si alguien los contacta y les cuenta su problema o razón por la que necesitan una limpia, los estafadores se aprovechan usando el miedo, la urgencia y la manipulación emocional para que confíen en ellos.

Piden información personal, fotos y dinero

Las autoridades coahuilenses indican que luego de ganarse la confianza de sus víctimas, los estafadores piden información privada como la siguiente:

Fotografías y videos (incluso íntimos)

Datos personales y de familiares

Documentos

Depósitos o transferencias de dinero

Todo esto con el pretexto de que “son necesarios para el ritual”.

Comienza la extorsión

Luego de esto, la Policía Cibernética de Coahuila indica que los estafadores empiezan a exigir más dinero, amenazan con publicar el contenido íntimo, y hasta señalan que lo enviarán a familiares, parejas o compañeros de trabajo, siempre intentando que las víctimas paguen más dinero.

“Ningún ritual legítimo debe exigir fotografías íntimas, videos personales o pagos bajo amenazas”, se lee por último en la alerta que compartieron las autoridades estatales.

📷 ¡Alerta! 📷

En redes sociales circulan perfiles que ofrecen supuestas limpias espirituales, amarres o rituales y, para "realizarlos", solicitan fotografías, videos, datos personales o depósitos de dinero.#sspcoah #apasosdegigante #coahuilapadelante #policiaciberneticacoahuila pic.twitter.com/Rt7GEinIYM — Policía Cibernética del Estado de Coahuila (@CiberneticaCoah) June 26, 2026

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