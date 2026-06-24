Imágenes: sorprende enorme grieta de 200 metros en Arteaga, Coahuila

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Grieta aparece en Arteaga, Coahuila. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

En las últimas horas, en redes sociales han comenzado a compartir imágenes, entre fotos y videos, para reportar la aparición de una enorme grieta en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila, presuntamente originada por las últimas lluvias que se han registrado en la entidad.

Aparece enorme grieta en Arteaga, Coahuila

Medios de comunicación locales y nacionales, así como usuarios en redes sociales, han comenzado a reportar la aparición de una enorme grieta en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila.

Al respecto, señalan que la falla geológica apareció justo en el ejido de Tierras Prietas, sobre un camino vecinal, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos locales acudieron a lugar para analizarla.

Falla mide unos 200 metros y estaría relacionada con las últimas lluvias

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades coahuilenses, la grieta que apareció en el municipio de Arteaga, Coahuila mide aproximadamente 200 metros de longitud.

#Local | ¿Terror bajo la tierra? 😨 Personal de Protección Civil y Bomberos de #Arteaga acudió al ejido Tierras Prietas, tras un reporte emitido al Sistema de Emergencias por la presencia de una grieta en terreno natural ubicada sobre un camino vecinal.



En el sitio se localizó… pic.twitter.com/hwKl3doYFf — Enlace 13 Televisión (@enlace13_) June 23, 2026

Además, según el personal de Protección Civil y Bomberos, la falla estaría relacionada con la saturación del terreno provocada por las últimas lluvias registradas en el estado.

Está a un kilómetro de las viviendas más cercanas

Los medios locales aseguran que la grieta está ubicada a un kilómetro de distancia de las casas más cercanas, por lo que las autoridades consideraron que no representa un peligro para los habitantes ni para las estructuras de las viviendas.

Las únicas medidas que se decidieron tomar, principalmente por tratarse de un camino utilizado por la comunidad, fueron el cierre al tránsito de peatones y automóviles y limitar la zona afectada.

🚨Una grieta de aproximadamente 200 metros de longitud fue localizada en un camino vecinal del ejido Tierras Prietas, en Arteaga. https://t.co/jSK3bUoW7h pic.twitter.com/sbSq4mW1Rf — El Horizonte Coahuila (@ElHorizonteCoah) June 24, 2026

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