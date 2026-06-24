Presas de Coahuila siguen en crisis pese a lluvias torrenciales

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El norte de México captó mil 500 millones de metros cúbicos de agua en la temporada de lluvia, pero en Coahuila la recuperación de las presas sigue limitada.

Aunque han caído lluvias torrenciales, el monitor hidrológico de la Comisión Nacional del Agua muestra que los embalses mantienen niveles muy bajos.

Presas de Coahuila siguen en niveles críticos

La presa Internacional La Amistad, en Ciudad Acuña, subió apenas de 14 a 18.89% de su capacidad.

La presa Venustiano Carranza, en la región Carbonífera, está en una situación más vulnerable, con sólo 14.26% de llenado.

José Antonio Dávila, director de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, señaló que estos niveles afectan la pesca.

“Está en números muy bajos de su capacidad”, dijo, al explicar que se pierden zonas importantes de pesca y baja la actividad pesquera.

Sequía golpea pesca, agricultura y ganadería

La crisis no sólo afecta a pescadores. La sequía en Coahuila también reduce el agua disponible para la agricultura y la ganadería.

En el estado, el promedio anual de lluvia es de 400 milímetros, frente a una media nacional de 770 milímetros.

Por eso, la dependencia de los embalses es clave para varios sectores económicos.

Preocupa calidad del agua en Coahuila

La falta de volumen también afecta la calidad del agua. La reducción del hábitat impacta a peces, aves y mamíferos.

Además, las descargas de aguas no tratadas se vuelven más evidentes cuando bajan los caudales.

Raúl Onofre, diputado local de Coahuila, dijo que las lluvias son una oportunidad para ampliar la infraestructura que permita captar, conservar y usar el agua de lluvia.

Las presas Centenario y San Miguel reportan niveles de entre 30 y 43%. Por ahora, la recuperación hídrica en Coahuila sigue siendo limitada.

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