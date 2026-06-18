Coahuila adelanta salida del turno vespertino para que estudiantes vean el México vs Corea del Sur

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Clases del turno vespertino acabarán antes en Coahuila. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades del estado de Coahuila dieron a conocer que este jueves 18 de junio de 2026, las clases en el turno vespertino de las escuelas terminarán antes para que las y los estudiantes puedan ver el partido del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur.

Clases del turno vespertino terminarán antes en Coahuila

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que este jueves las clases del turno vespertino de las escuelas de la entidad terminarán antes por el Mundial 2026.

Específicamente, señalaron que por la participación de la Selección Nacional de México en la Copa Mundial este 18 de junio, los planteles de educación básica que ofrecen clases en turno vespertino, terminarán antes sus actividades escolares.

Esto con el principal objetivo de “favorecer la convivencia familiar en torno a un evento de interés nacional”.

¿A qué hora terminarán las clases del turno vespertino en Coahuila?

Las autoridades de Coahuila dieron a conocer que las clases en las escuelas donde hay turno vespertino acabarán este jueves a las 17:30, horas antes del horario habitual.

Por este motivo, la Secretaría de Educación de la entidad también pidió a madres y padres de familia, así como a tutores, que tomen las previsiones necesarias para que recojan a sus hijas e hijos a la hora en que terminarán las clases hoy.

“Deseamos que este espacio contribuya al fortalecimiento de la convivencia familiar y permita a las y los estudiantes disfrutar de este importante encuentro deportivo en compañía de sus seres queridos”, se lee por último en el comunicado de las autoridades estatales.

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