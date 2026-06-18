Tras lluvias en Coahuila, censo revela miles de damnificados y afectaciones en 14 colonias

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Foto: Especial

La tormenta del lunes, que en tres horas dejó caer más de siete pulgadas de lluvia sobre Piedras Negras, y enlutó la ciudad con el deceso de un adulto mayor arrastrado por el agua, reveló un panorama de destrucción. Un censo preliminar levantado por el gobierno estatal reportó afectaciones en 14 colonias de la zona norte.

El nivel del agua alcanzó el metro y medio de altura en diversas zonas residenciales y vialidades. A pesar de que los cuerpos de emergencia realizaron evacuaciones en las áreas de mayor riesgo, las personas declinaron ir a albergues por temor a dejar sus pertenencias, y prefirieron resguardarse con parientes en zonas altas.

“Esto provocó inundaciones en al menos en 14 colonias, siendo afectadas mayormente cinco colonias del norte de Piedras Negras. La estimación que traemos es de más de 3 mil viviendas afectadas”

Ramiro Duran / subsecretario de Protección Civil, Coahuila

En la región centro, los municipios de Monclova y Ciudad Frontera registraron hasta cuatro pulgadas de lluvia en un periodo de 24 horas. En Ciudad Frontera, el desbordamiento de un arroyo local provocó que el agua invadiera decenas de hogares.

“Se reportó lluvia en 24 horas de hasta 4 pulgadas. La mayor afectación de esa zona fue en el municipio de Frontera, donde se desbordó el arroyo y provocó la inundación de al menos 50 viviendas”

Ramiro Duran / subsecretario de Protección Civil, Coahuila

La alerta se mantiene vigente. El pronóstico del clima para este fin de semana indica que las lluvias regresarán a partir de este viernes a casi todo el estado, a excepción de la región Laguna. En la región sureste, las precipitaciones podrían prolongarse hasta el lunes, mientras que en el resto de las regiones se espera que el fenómeno persista durante el viernes y el sábado.

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