Cae extesorero de Múzquiz, Coahuila; Fiscalía lo investiga por presunta corrupción

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El extesorero de Múzquiz, Víctor Manuel “N”, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila como parte de una investigación por su probable participación en actos de corrupción, informó la autoridad este lunes.

El exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con su gestión en la administración municipal encabezada por la exalcaldesa Tania Flores Guerra.

Foto: Gob. de México

Detención ocurre tras captura de la exalcaldesa de Múzquiz

La captura de Víctor Manuel “N” se da dos días después de la detención de la expresidenta municipal de Múzquiz, Tania Flores Guerra, quien fue aprehendida el sábado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

La Fiscalía de Coahuila informó que la detención de la exalcaldesa fue posible con el apoyo de autoridades de Nuevo León para cumplimentar una orden de aprehensión emitida por un juez de Coahuila.

La exedil enfrenta cargos por el presunto delito de peculado en cuantía mayor, además de una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción.

Investigan presunto desvío de 15 millones de pesos

De acuerdo con la investigación, Tania Flores Guerra es señalada por un presunto desvío de aproximadamente 15 millones de pesos de recursos públicos durante su administración municipal.

Las autoridades no han detallado el grado de participación que habría tenido el extesorero en los hechos investigados, aunque confirmaron que forma parte de la misma indagatoria.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila continuará con el proceso para determinar las responsabilidades de los exfuncionarios involucrados.

Tanto Víctor Manuel “N” como Tania Flores Guerra deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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