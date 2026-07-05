Detienen en Nuevo León a exalcaldesa de Coahuila por peculado y corrupción

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La exalcaldesa de Coahuila fue detenida en Nuevo León. Foto: FGJ Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León informó sobre la detención de Tania “N”, de 43 años de edad, quien era buscada por autoridades del estado de Coahuila por su presunta participación en delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la captura de la exalcaldesa de Musquiz, se realizó el pasado 4 de julio en calles del municipio de San Pedro Garza García, como parte de una colaboración entre autoridades de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia de Coahuila.

Así detuvieron a la exalcaldesa de Coahuila

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades judiciales coahuilenses, derivada de una carpeta de investigación integrada tras una denuncia presentada en aquella entidad.

Tras su captura, Tania “N” fue trasladada e internada en un Centro de Reinserción Social de Coahuila, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal para continuar con el proceso correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el monto del presunto daño patrimonial ni sobre los hechos específicos que originaron la investigación, aunque confirmaron que los delitos que se le atribuyen están contemplados y sancionados por el Código Penal vigente en el estado de Coahuila.

La detención ocurre luego de que las autoridades coahuilenses solicitaran el apoyo de Nuevo León para localizar y cumplimentar el mandato judicial contra la imputada.

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