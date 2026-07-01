Congreso de Coahuila designa a Miguel Riquelme como alcalde de Torreón

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Con 23 votos a favor, Coahuila aprobó a Miguel Ángel Riquelme FOTO: UnoTV

El Congreso de Coahuila designó por unanimidad a Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón para concluir el actual periodo constitucional, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González. La decisión se tomó este martes en una sesión realizada en Saltillo, mediante una votación secreta en la que participaron los legisladores locales.

El nombramiento responde a la falta absoluta del presidente municipal, generada tras la muerte de Román Cepeda el pasado 5 de junio. El proceso inició después de que el Ayuntamiento de Torreón notificó oficialmente el fallecimiento al Poder Legislativo, que dio inicio al procedimiento establecido por la Constitución estatal.

Con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso aprobó el dictamen para designar a Miguel Ángel Riquelme Solís como Presidente Municipal de Torreón.

Durante la sesión, la diputada local Claudia Aldrete dio lectura al Proyecto de Decreto, en el que se establece que Riquelme Solís desempeñará las funciones de presidente municipal en sustitución de Román Alberto Cepeda González, una vez que rinda la protesta de ley.

La votación fue respaldada por unanimidad de los legisladores presentes, quienes avalaron el procedimiento conforme al dictamen presentado en el pleno.

Nombramiento se realizó conforme a la Constitución de Coahuila

El procedimiento se llevó a cabo con base en el artículo 158-K de la Constitución de Coahuila, que establece que, ante la ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso debe designar a un sustituto a partir de la propuesta del partido político que obtuvo el triunfo en la elección correspondiente. En este caso, la propuesta fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Concluye el proceso de sucesión en Torreón

Una vez que el Ayuntamiento de Torreón sea notificado y el nombramiento sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien hasta la mañana de este martes era senador por Coahuila, asumirá formalmente el cargo.

Con este procedimiento concluye el proceso legal de sucesión en la Presidencia Municipal de Torreón tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González.

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