Captan a oso negro dentro de una cabaña en Arteaga; buscó comida en el refrigerador

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Oso negro es visto en cabaña de Arteaga, Coahuila. Foto: Cuartoscuro

Usuarios han comenzado a compartir en redes sociales un video en el cual se puede observar un nuevo avistamiento de un oso negro en una cabaña ubicada en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila. De esta manera, en los últimos días se han dado tres apariciones de estos animales en la entidad.

Oso negro es observado en cabaña de Arteaga

Hace unos días les contábamos que un oso negro había sido visto durante la carrera Ultra Coahuila y ahora ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver otro avistamiento en una cabaña en Arteaga.

De acuerdo con usuarios de redes sociales y medios de comunicación locales, la aparición de este oso negro ocurrió en una cabaña que estaba ocupada por competidores del evento organizado en la Sierra de Arteaga, uno de los puntos del estado donde más avistamientos de estos animales se han registrado.

Según los testimonios de estos corredores, el oso negro entró a la cabaña y abrió el refrigerador que estaba dentro para comerse su comida. Además, indicaron, también dañó una de las puertas, aunque el animal no atacó en ningún momento a las personas.

Bajó por una de las vigas de madera de la cabaña

En el video se puede observar cómo el oso negro se pasea por uno de los balcones de la cabaña, mientras los huéspedes lo observan sorprendidos de que el animal esté justo frente a ellos.

De un momento a otro, el oso se acerca a una de las puertas de cristal e intenta abrirla. Algo que también asombra a los ocupantes, pues pareciera que el ejemplar sabe exactamente cómo funciona la puerta. Sin embargo, un hombre logra poner el seguro a tiempo para negarle el paso. Justo en esta parte de la grabación se escucha a una mujer reclamándole si él fue el que se comió su comida.

También en la grabación que se comparte en redes sociales se puede ver cómo el oso negro logra bajar por una de las vigas de madera de la cabaña y en otra parte cómo trepa una de las bardas y escapa hacia el bosque de la Sierra de Arteaga.

Afortunadamente, ni el oso ni los ocupantes de la cabaña resultaron heridos, quedándose sólo en un susto.

Tercer avistamiento de osos negros en Coahuila

Con el avistamiento de este oso negro en una cabaña, ya se han registrado tres recientemente. El anterior fue el rescate de un ejemplar en el ejido de Cuautla, en Saltillo, y otro más fue el de uno sorprendiendo a corredores en la Sierra de Arteaga, Coahuila.

Cabe señalar que este estado es uno de los que mayor número de osos negros reportados tiene en todo el país, junto a otras entidades del norte de México.

¿En qué partes de Coahuila hay más osos negros?

Según la Secretaría de Medio Ambiente federal, en Coahuila se han encontrado rastros de oso en casi todo el estado, principalmente en los bosques de encino pino y maleza de montaña; y en algunas ocasiones en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

“Se han visto osos en la Serranías del Burro al centro del estado, al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en la Sierra de Arteaga y Zapalinamé”, indican.

Por último, señalan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y Arteaga cuentan con mayor número de osos.

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