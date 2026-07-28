Oso negro sorprende a corredores en la ruta de Ultra Coahuila

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Oso negro sorprende a corredores en Coahuila. Foto: Getty.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que cual se puede observar como un oso negro aparece de repente y sorprende a corredores que participaban en la carrera Ultra Coahuila, la cual se lleva a cabo en el estado, justo en el municipio de Arteaga.

Captan a oso negro que sorprendió a corredores en Coahuila

A través de redes sociales, un usuario compartió un video en el que se puede observar cómo un oso negro sorprendió a corredores que participaban en la carrera Ultra Coahuila, en el municipio de Arteaga, una competencia que se desarrolla en la sierra de esta localidad.

En la grabación de apenas minuto y medio se puede ve que el oso apareció a un costado del camino por el cual transitaban los competidores, por lo que al ver al enorme animal deciden alejarse, tomar distancia por su propia seguridad.

De un momento a otro, el oso empieza a correr hacia unos corredores, pero luego se detiene y se dirige hacia unos botes de basura que se encontraban en el lugar, buscando algo de comida.

Al final del video, el oso se mete entre la vegetación y desaparece, dejando a los corredores sorprendidos y algo asustados para luego seguir su camino.

“Un oso salió a saludarnos en la ruta del Ultra Coahuila”, escribió el usuario y también competidor que observó y grabó al animal en la Sierra de Arteaga, Coahuila.

Osos negros viven en estas zonas de Coahuila

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en la actualidad, el oso negro se distribuye en la mayoría de los estados del norte del país, aunque también en algunas entidades del centro.

¿Dónde se le puede encontrar?

Coahuila

Chihuahua

Durango

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

En el caso de Coahuila, según la dependencia federal, se han encontrado rastros de oso en casi todo el estado, principalmente en los bosques de encino pino y maleza de montaña; y algunas veces en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

“Se han visto osos en la Serranías del Burro al centro del estado, al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en la Sierra de Arteaga y Zapalinamé”, indican.

Por último, señalan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y Arteaga cuentan con mayor número de osos.

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