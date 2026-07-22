Caso Rocky: detienen a 2 por arrastrar a perrito con camioneta en Coahuila

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Arrastran con camioneta a perrito llamado Rocky en Coahuila. Foto: Getty Images

El martes 21 de julio, el Día Mundial del Perro, en redes sociales se comenzaron a compartir videos de una camioneta que arrastra y atropella a un perrito identificado como Rocky, en calles de Saltillo, Coahuila y, tras hacerse viral y desatar la indignación de la población, autoridades estatales informaron que detuvieron a dos personas por estos hechos.

Camioneta arrastra y atropella a un perrito llamado Rocky en Coahuila

En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir los videos en los que se puede observar a una camioneta que arrastra y atropella a un perrito identificado como Rocky en calles de Saltillo, en el estado de Coahuila.

Como en la cuenta de X de José Luis Morales, donde se muestra a un perrito blanco atado con una cuerda a una camioneta gris, la cual lo arrastra por la calle mientras otro can lo persigue.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

El caso más reciente y más sonado de maltrato animal.



El Saltillo, Coahuila, una mujer identificada como Liliana García ha sido detenida, tras haber sido captada arrastrando con su auto a 'Rocky', el perrito de su hijastra #JLMNoticias #Coahuila https://t.co/7PVvfZBSp0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 22, 2026

Incluso, también se compartieron videos donde se ve que la misma camioneta lo atropella frente a la cochera de una casa como en la cuenta de TikTok de Odin14201.

Urge que este caso no se olvide, hace unos días un perrito Mastin de los pirineos llamado Rocky fue arrastrado y atropellado por su dueña.

Según para darle una lección.

Esta tipa es esposa de un funcionario panista y está siendo protegida.



Si el caso no se hace viral esa tipa… pic.twitter.com/ZIPD6HfhlG — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) July 21, 2026

Ambos videos fueron compartidos en redes y se hicieron virales, tras lo cual, se exigió a las autoridades buscar y detener a los responsables de maltratar al perrito.

Autoridades de Coahuila detienen a dos personas

Después de las denuncias en redes sociales y de que se compartieran los videos del maltrato que sufrió Rocky, las autoridades de Coahuila informaron la detención de dos personas involucradas en los hechos.

Al respecto, indicaron que la camioneta arrastró al perrito en el Fraccionamiento Villas de San Miguel, en el municipio de Saltillo.

Sobre el caso de Rocky.

Lamentamos profundamente este hecho y reiteramos nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal. pic.twitter.com/VCd05qEXla — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) July 22, 2026

La Fiscalía de Coahuila realizó trabajos de campo, diligencias ministeriales y protocolos de investigación para esclarecer los hechos. Horas después, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público local por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

Posteriormente, también arrestaron a una mujer identificada como Liliana “N”, quien fue señalada como autora material de los maltratos al perrito Rocky y puesta a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica.

Envían a expertos para atender a Rocky

También las autoridades de Coahuila informaron que durante el proceso de investigación, habilitaron la posibilidad de que

médicos veterinarios externos, avalados por Asociaciones de Protección Animal, tuvieran acceso al expediente clínico de Rocky, para determinar la correspondencia de las lesiones y la identidad del ser sintiente.

“Se reitera que la Fiscalía General del Estado actuará en todo momento conforme al estricto apego a la ley y que será en las siguientes horas cuando se determine la situación procesal legal de los participantes en los hechos referidos“, finalizaron.

Polémicas del caso

Luego de difundirse videos del presunto rescate y traslado de Rocky a una clínica veterinaria, personas denunciaron que el perro que se observa en las imágenes no presenta heridas compatibles con el arrastre y atropellamiento que sufrió. Incluso, colectivos de protección animal aseguraron que pudo haberse utilizado a otro can que no coincide con las características del perrito visto en redes sociales.

Por esta razón, la veterinaria Pets Care publicó un video con la cronología de la atención brindada a Rocky el pasado 18 de julio, mostrando su ingreso alrededor de las 19:00 horas para recibir valoración y tratamiento. Incluso incluyeron el testimonio de Leonel García, vecino que aseguró haber participado en el traslado del animal, quien negó que este hubiera muerto y pidió evitar especulaciones.

Por otra parte, usuarios en redes sociales vincularon a uno de los detenidos, a Jorge “N”, como integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila. Sin embargo, la organización política rápidamente se deslindó de él, asegurando no es ni ha sido funcionario de su partido, además de que tampoco milita con ellos.

Hasta el momento, veterinarios que atienden al perrito informan que su estado de salud es reservado, que permanece en terapia intensiva y recibiendo atención médica veterinaria.

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