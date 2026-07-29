Rescatan a un oso negro atrapado en un árbol en Saltillo, Coahuila

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Rescatan a un oso negro de un árbol en Saltillo. Foto: SMA Coahuila.

Autoridades de Coahuila informaron que su personal logró rescatar y capturar a un oso negro que estaba trepado arriba de un árbol en calles de Saltillo. Con este nuevo hecho, se han registrado dos avistamientos de estos animales en pocos días, pues en una reciente carrera organizada en la Sierra de Arteaga, se observó a otro oso.

Rescatan a oso negro que estaba arriba de un árbol en Saltillo

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila dio a conocer que rescataron a un oso negro que reportaron arriba de un árbol en calles del municipio de Saltillo.

Sobre este particular hecho, la dependencia estatal coahuilense detalló que la captura segura de este animal se llevó a cabo con apoyo de personal del Museo del Desierto, en el área urbana del ejido de Cuautla, en Saltillo.

Además, informaron que luego de una revisión, se identificó que el oso negro rescatado de un árbol tiene aproximadamente dos años de edad, así como un peso de 60 kilogramos.

“Con el apoyo del Museo del Desierto, se realizó la captura segura de un oso negro macho de aproximadamente 2 años de edad y 60 kg de peso en el área urbana del ejido Cuautla, en Saltillo, para proteger tanto a la población como al ejemplar”, se lee en la publicación que realizó la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.

Segundo avistamiento de un oso negro en Coahuila

Con el rescate de este oso negro en el ejido de Cuautla, en Saltillo, ya hay dos avistamientos de estos animales en el estado de Coahuila, en pocos días.

Apenas en redes sociales comenzó a compartirse un video en el que se puede observar cómo un oso negro sorprendió a corredores este fin de semana pasado.

Sí, esto mientras participaban en la carrera Ultra Coahuila, en el municipio de Arteaga, una competencia que se desarrolla en la sierra de esta localidad.

¿En qué partes de Coahuila hay más osos negros?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente federal, en Coahuila se han encontrado rastros de oso en casi todo el estado, principalmente en los bosques de encino pino y maleza de montaña; y algunas veces en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

“Se han visto osos en la Serranías del Burro al centro del estado, al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en la Sierra de Arteaga y Zapalinamé”, indican.

Por último, señalan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y Arteaga cuentan con mayor número de osos.

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