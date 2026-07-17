Casos de feminicidio en Coahuila: familias acusan irregularidades en investigaciones y revictimización

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Familiares de víctimas de feminicidio en Coahuila acusaron presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aseguran que enfrentan negligencia, revictimización y obstáculos durante las investigaciones de los casos.

Las denuncias fueron hechas por colectivos y familiares, quienes sostienen que las instituciones encargadas de procurar justicia no han respondido de manera efectiva. También pidieron al gobernador Manolo Jiménez revisar la actuación de las autoridades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Familias denuncian presuntas fallas en casos de feminicidio en Coahuila

Aunque el discurso oficial de la Fiscalía General de Coahuila sostiene que “en Coahuila, el que la hace, la paga”, familiares de víctimas afirman que la realidad es distinta. Señalan que, además de enfrentar la pérdida de sus familiares, han tenido que asumir tareas de investigación que consideran responsabilidad de las autoridades.

Sandra Soto, hermana de Serimar Soto, víctima de feminicidio, expresó el desgaste que viven las familias al escuchar, dijo, las mismas promesas sin resultados concretos. También cuestionó los mensajes de la Fiscalía sobre la localización de presuntos responsables, al considerar que no se traducen en justicia para las víctimas.

Acusan que algunos casos no se investigan como feminicidio

Uno de los principales señalamientos es la presunta reclasificación de casos para evitar que sean investigados y contabilizados como feminicidios. De acuerdo con Sandra Soto, al menos cinco casos recientes habrían sido tipificados bajo otros delitos, lo que, afirmó, impacta en las cifras oficiales.

Las familias también rechazaron que las investigaciones concluyan con resoluciones sustentadas en indicios preliminares o supuestos. Insistieron en que cada caso debe agotarse conforme a los protocolos establecidos para este delito.

Señalan presuntas omisiones de la CEAV

Los familiares también criticaron la actuación de la CEAV en Coahuila, a la que calificaron como una institución que no brinda el apoyo necesario a las víctimas indirectas.

Afirmaron que, en algunos casos, el Estado se ha negado a cubrir gastos funerarios inmediatos, pese a lo establecido en la Ley General de Víctimas, lo que ha obligado a algunas familias a buscar apoyo económico para sepultar a sus familiares.

Por último, las familias solicitaron que se detenga la revictimización y que las instituciones atiendan sus responsabilidades para garantizar el acceso a la justicia en los casos de feminicidio en Coahuila.

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