Video: explosión en vulcanizadora de Saltillo deja un muerto y dos heridos

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Explosión en Saltillo deja dos heridos y un muerto. Foto: Uno TV

Una explosión registrada la tarde de este viernes en una vulcanizadora de Saltillo, Coahuila, dejó un saldo de una persona muerta y dos más gravemente heridas, informaron autoridades locales. El accidente ocurrió minutos antes de las 18:00 horas en un negocio ubicado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinoza Galván, en la colonia Antonio Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, una aparente falla en una pistola neumática habría provocado el estallido. La fuerza de la explosión derribó las cortinas metálicas del establecimiento, las cuales impactaron a personas que transitaban por la zona.

A través de redes sociales, videos tomados de cámaras de seguridad muestran el momento exacto de la explosión.

Advertencia: el siguiente materíal contiene imagenes sensibles. Se recomienda discreción.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un compresor explotó en una vulcanizadora de #Saltillo, #Coahuila.



⚠️ El incidente dejó una persona sin vida y varios lesionados. Autoridades investigan las causas del estallido.#RadarSantiago #Explosión #Accidente #México pic.twitter.com/YUirX4Y9Cb — Radar Santiago (@RadarSantiago25) July 11, 2026

Explosión en Saltillo deja una víctima mortal y dos lesionados

Elementos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte de la explosión y encontraron a dos hombres lesionados y a una persona sin signos vitales.

Las primeras indagatorias apuntan a que una falla en una pistola neumática habría originado el estallido dentro de la vulcanizadora. La onda expansiva desprendió las cortinas metálicas del inmueble, que golpearon violentamente a dos peatones.

De acuerdo con las autoridades, la persona fallecida sería uno de los transeúntes alcanzados por la estructura metálica. Su cuerpo fue proyectado hasta la acera de enfrente debido a la fuerza del impacto.

Autoridades investigan las causas del accidente

Los dos lesionados fueron trasladados en estado delicado a hospitales de Saltillo, donde reciben atención médica. Mientras tanto, peritos ministeriales realizaron las primeras diligencias en el lugar para confirmar las causas de la explosión y determinar si existieron fallas en el equipo o alguna otra circunstancia relacionada con el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la persona fallecida ni de los heridos. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

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