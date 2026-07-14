Alertan por inundaciones repentinas en Coahuila hasta el 16 de julio

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Alerta por inundaciones repentinas en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Coahuila alertan a su población por posibles inundaciones repentinas en el estado debido a las lluvias que se podrían registrar en los próximos días. Debido a esto, también emitieron una serie de recomendaciones para que las personas eviten cualquier riesgo.

Hay alerta por inundaciones repentinas en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, por medio de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, alertó a las y los ciudadanos del estado por inundaciones repentinas que podrían darse en los siguientes días, hasta el jueves 16 de julio de 2026.

De acuerdo con las autoridades estatales, esto porque persistirán las condiciones favorables para la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas de Coahuila, pero principalmente en las siguientes regiones:

Norte

Carbonífera

Centro-Desierto

Al respecto, explicaron que estas condiciones serán generadas por la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera; un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte; el ingreso de humedad y la divergencia en altura, así como por desprendimientos nubosos asociados con un posible sistema tropical en el océano Pacífico.

Prevén también descargas eléctricas, rachas de viento y granizo

Según el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias serán de 50 a 75 milímetros en diferentes zonas del estado.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que de acuerdo con los meteorólogos, incrementan el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas bajas y cercanas a cauces naturales.

“Las precipitaciones podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones repentinas, encharcamientos considerables en zonas urbanas y rurales, así como afectaciones en vados, pasos bajos y caminos rurales. Asimismo, las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros”, indicaron las autoridades de Coahuila.

Emiten recomendaciones por las lluvias y posibles inundaciones en Coahuila

Por estas condiciones climatológicas, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emitió una serie de recomendaciones preventivas:

No cruzar arroyos, ríos, vados ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo

Extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos

Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que puedan caer debido a las rachas de viento

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y mantenerse alejado de cuerpos de agua

Asegurar láminas, macetas y demás objetos que puedan ser desplazados por el viento

Mantener especial vigilancia en zonas serranas, cauces naturales y colonias con antecedentes de inundación

Tener a la mano documentos importantes, lámparas, baterías y teléfonos celulares con suficiente carga

Atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y, en caso de ser necesario, evacuar oportunamente las zonas de riesgo

Por último, pidieron que en caso de emergencia, se comuniquen de inmediato al 911.

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