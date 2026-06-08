Cierran casillas en Coahuila; Morena denuncia compra de votos y arranca el PREP

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las casillas electorales en Coahuila comenzaron a cerrar este domingo 7 de junio a las 18:00 horas, tras concluir la jornada para elegir 25 diputaciones locales, en una elección que transcurrió con el 100% de las 4 mil 256 casillas instaladas en la entidad.

A partir de las 18:30 horas, la ciudadanía podrá consultar los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sistema que recopila y publica los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo capturadas desde las casillas.

A las 18:00 hrs ha concluido el periodo de votación de la elección de #Diputaciones en el estado #Coahuila y comienza el cierre de casillas.🗳️



💻 A partir de las 18:30 hrs consulta la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares:https://t.co/0yiP9O0uwL



!Tu… pic.twitter.com/6sa6Hhzif2 — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) June 8, 2026

Coahuila elige 25 diputaciones locales

En esta jornada electoral, los ciudadanos de Coahuila votaron para renovar 25 diputaciones locales: 16 por el principio de mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

Con el cierre de las casillas, la atención se centra ahora en los resultados preliminares que comenzarán a difundirse a través del PREP durante las próximas horas.

¿Qué es el PREP?

El PREP es un mecanismo informativo que permite conocer los resultados preliminares de una elección la misma noche de la jornada electoral. No determina ganadores ni sustituye los cómputos oficiales que realizan posteriormente las autoridades electorales.

En Coahuila, los cómputos distritales se realizarán del 10 al 14 de junio de 2026.

Morena denuncia presunta red de coacción del voto

Mientras avanzaba el cierre de casillas, dirigentes nacionales y estatales de Morena denunciaron una presunta operación de compra y coacción del voto atribuida al PRI, mediante el uso de tecnología basada en códigos QR.

El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, y el diputado federal Guillermo Santiago señalaron que ciudadanos habrían sido obligados a comprobar el sentido de su voto mediante fotografías de sus boletas junto a un código QR específico.

Según la denuncia, el sistema permitiría verificar en tiempo real que el sufragio fue emitido a favor de determinado partido antes de concretar pagos que, afirmaron, oscilarían entre 200 y 500 pesos.

“Desde adentro, la misma gente del PRI, decepcionada de estas prácticas, nos ha filtrado el ‘ABC’ de cómo funciona el mecanismo”, aseguró Diego del Bosque.

Morena informó que solicitará la intervención de la Policía Cibernética para investigar las plataformas y servidores utilizados, además de presentar denuncias ante las autoridades electorales correspondientes.

El equipo jurídico de Morena adelantó que ampliará las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hasta el momento, las autoridades electorales no han informado sobre resoluciones relacionadas con estas acusaciones.

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