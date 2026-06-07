Inicia jornada electoral en Coahuila para renovar el Congreso local

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Elecciones en Coahuila inician. Foto: Magda Guardiola / UnoTV.

La jornada electoral en Coahuila, correspondiente al proceso para renovar el Congreso de Coahuila, inició este domingo con la apertura de las casillas electorales en todo el estado. De acuerdo con autoridades electorales, la zona fronteriza comenzó actividades una hora antes debido a la diferencia de horario con el resto de la entidad.

Hasta las 9:00 horas, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila y el Instituto Electoral estatal informaron sobre algunos retrasos en la instalación de las 4 mil 275 casillas programadas para esta jornada. Sin embargo, señalaron que no se habían reportado incidencias relacionadas con el desarrollo de la votación.

La apertura de las casillas permitió el arranque formal de la participación ciudadana en esta elección, en la que los ciudadanos acudirán a emitir su voto para definir la integración del Poder Legislativo estatal.

Jornada electoral en Coahuila registra participación en primeras horas

En la región Sureste de la entidad se reportó una afluencia constante de votantes durante las primeras horas de la jornada. Entre los asistentes destacaron personas adultas mayores que acudieron a las casillas para participar en este ejercicio electoral.

Las autoridades electorales mantienen el monitoreo de la instalación y operación de los centros de votación distribuidos en los distintos municipios del estado, con el objetivo de dar seguimiento al desarrollo de la elección.

La jornada se desarrolla en medio de las actividades de supervisión y coordinación entre las instituciones encargadas de la organización electoral y las instancias de seguridad que participan en los operativos previstos para este domingo.

Elecciones Coahuila 2026: suman tres denuncias del Partido del Trabajo

El inicio de la jornada electoral también estuvo acompañado por la presentación de dos nuevas quejas del Partido del Trabajo ante la autoridad electoral.

Las denuncias están relacionadas con las detenciones realizadas el viernes por la tarde por agentes de la Policía estatal y del municipio de Frontera en las regiones Centro y Laguna de Coahuila.

Con estos nuevos recursos, suman tres las denuncias promovidas por la representación del Partido del Trabajo. De acuerdo con la información disponible, los casos ya se encuentran en el ámbito ministerial después de que la autoridad electoral notificó de ellos a la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades correspondientes mantienen el seguimiento de las denuncias mientras continúa el desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio coahuilense.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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