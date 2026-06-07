Morena denuncia red de compra de voto con códigos QR en Coahuila

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Foto: Especial

La dirigencia de Morena en Coahuila denunció una presunta red de compra y coacción del voto durante la jornada electoral local, en la que supuestamente se utilizan códigos QR, programas sociales y cuerpos policiales para favorecer al PRI.

La acusación fue presentada en Saltillo por el líder estatal del partido, Diego del Bosque, y el diputado federal Guillermo Santiago.

Según los representantes morenistas, ciudadanos habrían sido obligados a demostrar el sentido de su sufragio mediante una fotografía de la boleta marcada a favor del PRI junto a un código QR específico, mecanismo que permitiría verificar el voto antes de entregar pagos de entre 200 y 500 pesos.

“Desde adentro, la misma gente del PRI, decepcionada de estas prácticas, nos ha filtrado el ‘ABC’ de cómo funciona el mecanismo”. Diego del Bosque, líder estatal

Morena acusa uso de tecnología para verificar el voto

Durante una conferencia de prensa, Diego del Bosque aseguró que Morena recibió información y evidencias sobre un supuesto sistema digital utilizado para monitorear el cumplimiento de acuerdos de compra de votos.

De acuerdo con la denuncia, los códigos QR redirigen a una plataforma que permite verificar en tiempo real la fotografía enviada por los votantes. El dirigente señaló que personas vinculadas al PRI habrían filtrado información sobre la operación de este mecanismo.

Morena informó que solicitará la intervención de la Policía Cibernética para investigar la plataforma utilizada, así como el posible manejo irregular de datos personales de los ciudadanos involucrados.

Señalan presunto uso de programas sociales y recursos públicos

La dirigencia morenista también acusó a funcionarios estatales y municipales de participar en actividades proselitistas durante el proceso electoral.

Entre los señalados se encuentra Gabriel Elizondo, director general del programa social “Mejor Coahuila”, a quien Morena acusa de utilizar la entrega de apoyos como leche y huevo para fortalecer estructuras partidistas.

Asimismo, mencionaron a Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno, y a Juan Carlos Álvarez, tesorero del Ayuntamiento de Saltillo, por presuntamente participar en actividades relacionadas con la movilización electoral durante la jornada.

Ante estos hechos, Morena solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar movimientos financieros y posibles retiros masivos de efectivo en la entidad.

Denuncian intimidación policial en casillas electorales

Además de la presunta compra de votos, Morena denunció actos de intimidación por parte de elementos policiales en distintas secciones electorales.

De acuerdo con Diego del Bosque, se detectó la presencia de agentes municipales vestidos de civil en algunas casillas, entre ellas la sección 837 ubicada en el oriente de Saltillo.

El equipo jurídico del partido informó que ampliará las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, además de las quejas ya presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Por ahora, las autoridades electorales no han informado sobre resoluciones relacionadas con estas acusaciones.

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