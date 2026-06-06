Coahuila vota este 7 de junio para renovar el Congreso local con 25 diputaciones estatales

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FOTO: Cuartoscuro

Coahuila celebrará este domingo 7 de junio la única elección ordinaria estatal de 2026 en México. Miles de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar el Congreso local y elegir a quienes ocuparán las 25 diputaciones que integrarán la próxima Legislatura.

¿Qué se elige en Coahuila este 7 de junio?

Durante la jornada electoral, las y los coahuilenses elegirán un total de 25 diputaciones locales.

La integración del Congreso estatal quedará conformada por:

16 diputaciones de mayoría relativa

9 diputaciones de representación proporcional

Las personas electas ocuparán un escaño en el Congreso de Coahuila y participarán en la elaboración y aprobación de leyes estatales.

Instalarán más de 4 mil casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que para la jornada electoral serán instaladas 4 mil 256 casillas en todo el territorio estatal.

Las mesas receptoras del voto estarán distribuidas en distintas regiones de la entidad para facilitar la participación ciudadana.

Además, el organismo electoral destacó que ya concluyeron las etapas preparatorias del proceso, incluyendo la capacitación de funcionarios de casilla y las pruebas de los sistemas que serán utilizados durante la elección.

Habrá prueba piloto con urnas electrónicas

Como parte de los trabajos de modernización electoral, el INE instalará 15 casillas especiales equipadas con 60 urnas electrónicas, las cuales funcionarán bajo una modalidad de prueba piloto vinculante.

Estas urnas serán utilizadas en distritos ubicados en:

Piedras Negras

Acuña

Cuatro Ciénegas

San Pedro

Monclova

Sabinas

Saltillo

Torreón

Parras

Ramos Arizpe

La autoridad electoral señaló que este ejercicio permitirá evaluar el funcionamiento de la tecnología en procesos electorales oficiales.

¿Cómo ubicar tu casilla?

Las y los ciudadanos podrán consultar la ubicación exacta de su centro de votación mediante la plataforma “Ubica tu Casilla”, donde deberán ingresar la sección electoral que aparece en su Credencial para Votar.

Horario para votar

El INE recordó que las casillas operarán de 8:00 a 18:00 horas.

Las personas que se encuentren formadas antes del cierre podrán emitir su sufragio una vez concluido el horario oficial.

Asimismo, será indispensable presentar una Credencial para Votar vigente para poder participar en la jornada electoral.

INE llama a participar

La autoridad electoral hizo un llamado a las y los ciudadanos de Coahuila para acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto este domingo 7 de junio, en una elección que convertirá al estado en la única entidad del país que celebrará comicios ordinarios durante 2026.