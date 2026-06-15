Así quedó conformado el Congreso de Coahuila para el periodo 2027-2029

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Congreso de Coahuila para el periodo 2027-2029. Foto: Magda Guardiola.

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la conformación del Congreso estatal para el periodo 2027-2029. Esto tras la victoria de la coalición del PRI-UDC en los 16 distritos por mayoría.

¿Cómo se distribuirán los diputados plurinominales en el Congreso de Coahuila?

Por la victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), estos partidos políticos sumarán una diputación plurinominal cada uno.

Mientras que el reparto de los siete curules plurinominales restantes quedó así: cinco para Morena, uno para el Partido del Trabajo (PT) y uno para Nuevas Ideas.

¿Quiénes ocuparán estos escaños en el Congreso de Coahuila? Gerardo Blanco, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, dijo que ellos serán los diputados plurinominales:

PRI: Carlos Humberto Robles Loustanau

Carlos Humberto Robles Loustanau UDC: Héctor Alberto De Luna Sánchez

Héctor Alberto De Luna Sánchez Morena: Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, Edelmira Martínez Ramírez, Mayra Ruby Rangel Esquivel y Mónica Darinka Guerra Arrieta

Rocío Guadalupe De Aguinaga Peraza, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, Edelmira Martínez Ramírez, Mayra Ruby Rangel Esquivel y Mónica Darinka Guerra Arrieta PT: Lucía Inés Zorrilla Cepeda

Lucía Inés Zorrilla Cepeda Nuevas Ideas: Óscar Alberto Cano Jiménez

Diputados de Morena no fueron por su constancia

El anuncio del Instituto Electoral de Coahuila fue motivo de desplante político, pues los diputados plurinominales de Morena no acudieron a recibir su constancia, en protesta por las presuntas irregularidades del pasado 7 de junio.

“Los diputados electos no acudirán a recibir su constancia. Esto en congruencia y en respeto a los más de 330 mil coahuilenses que depositaron la confianza en nosotros”, dijo José Arturo Braña, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Cabe señalar que la conformación del Congreso local requirió un ajuste de paridad de género para garantizar una integración de 13 hombres y 12 mujeres, sustituyendo una candidatura masculina de Morena por una femenina. Además, el proceso electoral cerró oficialmente con un saldo de 110 quejas; nueve de ellas, medios de impugnación.

Así queda conformado el Congreso de Coahuila para el periodo 2027-2029

PRI: 15 de Mayoría Relativa – 1 Representación Proporcional

15 de Mayoría Relativa – 1 Representación Proporcional UDC: 1 de Mayoría Relativa – 1 Representación Proporcional

1 de Mayoría Relativa – 1 Representación Proporcional Morena: 5 de Representación Proporcional

5 de Representación Proporcional PT: 1 de Representación Proporcional

En Sesión Extraordinaria llevada a cabo esta mañana, el Consejo General del IEC aprobó el cómputo estatal del PEL 2025-2026 y entregó constancias a las diputaciones asignadas por el principio de representación proporcional.

Entérate de los detalles en https://t.co/BtZO9FveDG pic.twitter.com/0rbkh0DJ9u — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 14, 2026

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