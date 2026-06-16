Morena acusa que PRI compró votos por 200 pesos en elecciones de Coahuila

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Morena acusa que el PRI compró votos. Foto: Cuartoscuro.

A través de sus redes sociales oficiales, Morena acusa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de comprar votos por 200 pesos durante las recientes elecciones para escoger a los diputados que ocuparán los curules del Congreso de Coahuila durante el periodo 2027-2029.

Morena publica video para acusar que el PRI compró votos por 200 pesos

La sede de Morena en Coahuila compartió un video en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, para acusar que el PRI supuestamente compró votos por 200 pesos en las pasadas elecciones locales del estado, en las cuales se escogió a los diputados que ocuparán un lugar en el Congreso de la entidad.

En su publicación, la organización política afirmó que el Partido Revolucionario Institucional ofreció 200 pesos a cada persona que vendiera su voto y así obtener su apoyo en los comicios locales.

De hecho, no sólo señalaron al PRI, también a las personas que aceptaron el dinero por su voto, acusándolos de corrupción y de enseñarles a sus hijos que “todo tiene precio, hasta la dignidad”.

“Alguien calculó que tu futuro vale doscientos pesos. Y tanto es corrupto quien lo ofrece, como quien lo toma”, se lee en la publicación de Morena Coahuila, donde también cuestionaron si la democracia vale 200 pesos y donde afirmaron que la pobreza no justifica vender la voz.

Pero también con el video denunciaron que varias personas acudieron a la casa de la presidenta del PRI en Coahuila, en la colonia Bellavista, Saltillo, para recibir dinero a cambio de su voto.

Morena Coahuila emprende acciones jurídicas por supuestas irregularidades en elecciones

El pasado domingo 14 de junio, Morena Coahuila también informó que tomó varias acciones jurídicas para que las autoridades competentes revisen las irregularidades que aseguraron que se dieron durante las elecciones locales.

Entre las acciones realizadas, dieron a conocer que hicieron las siguientes:

Promover un juicio electoral mediante el cual solicitaron la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales en Coahuila. Esta impugnación, explicaron, denuncia la compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación de servidores públicos, propaganda calumniosa, uso electoral de programas sociales, violencia e intimidación, violencia política de género, rebase de topes de campaña e irregularidades en 962 casillas.

Una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, recordando que la compra y coacción del voto son delitos electorales graves y que, en el pasado proceso electoral, “fueron innumerables los casos en los que esta práctica reprochable se llevó a cabo”.

Igual una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por rebase de topes de gastos de campaña de las y los candidatos del PRI.

Y una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen de los recursos utilizados en la compra y coacción del voto, “específicamente mediante el uso de códigos QR”.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades para que actúen con estricto apego a la ley, garanticen una revisión exhaustiva de los hechos y de las pruebas que se han presentado, y no permitan que prácticas ilegales vulneren la autenticidad del sufragio y atenten contra la democracia“, se lee en su comunicado.

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