Tormenta deja un muerto e inundaciones en Coahuila; activan Plan DN-III y suspenden clases en varias regiones

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Lluvias fuertes en Coahuila. Foto: Magda Guardiola

Una persona sin vida y al menos cuatro de seis regiones del estado bajo el agua, es el saldo de una tormenta que se registró la madrugada de este lunes, dejando inundaciones en decenas de viviendas, anegación de vialidades, crecidas de ríos, desbordamiento de vados y arroyos. Las clases y otras actividades han sido suspendidas. SEDENA activa Plan DN-III.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, informó este lunes el deceso de un hombre de 72 años de edad que fue arrastrado por la corriente tras el acumulamiento de al menos siete pulgadas de lluvia registrada durante tres horas en esa frontera donde se reportan arroyos al tope y flujo de agua, que mantiene vialidades anegadas y autos atrapados y arrastrados por la corriente.

Autoridades alertan por más lluvias y vigilan el crecimiento del Río Escondido

Debido al pronóstico de más precipitaciones para las próximas horas, la autoridad municipal ha pedido a la población mantenerse en casa y permanecer alerta a los reportes oficiales. El Río Escondido presenta un importante crecimiento, por lo que se mantiene monitoreado.

Cinco Manantiales registra inundaciones, apagones y cierre de carreteras

En los municipios de la región de los Cinco Manantiales, se reportaron inundaciones, apagones y el colapso de la red de drenaje en varios sectores principalmente de Allende, Morelos y Zaragoza. El agua ingresó a las viviendas e inmuebles y las clases fueron suspendidas. La carretera federal 29, en el tramo Morelos-Zaragoza, fue cerrada a la circulación. El nivel del agua rebasó la carpeta asfáltica.

En Múzquiz y Sabinas, municipios de la región Carbonífera del estado, también se reporta la crecida de ríos y vados, con algunas afectaciones de movilidad en la zona.

En la región Centro del estado, autoridades de Protección Civil reportaron la anegación de vialidades e inundaciones en casas habitación. La lluvia sorprendió a los estudiantes de la Escuela Normal de Monclova, quienes quedaron atrapados al interior del plantel, el cual se convirtió en una laguna.

En la región Sureste del estado se reportan crecida de arroyos en los municipios de Parras y General Cepeda, en tanto al norte de Saltillo, la mañana de este lunes se reportaron vialidades anegadas y un auto atrapado entre la corriente.

SMN pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Coahuila

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se prevén lluvias muy fuertes o intensas de 75 a 150 milímetros, principalmente para la zona norte del estado.

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