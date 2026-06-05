Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud

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Muere el alcalde de Torreón, Román Cepeda. Foto: @facebook/ Roman Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, falleció este 5 de junio a los 60 años de edad, luego de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud en el Sanatorio Español. De acuerdo a información preliminar, falleció a las 10:49 horas, después de haber ingresado de urgencia al centro médico donde permanecía en recuperación.

Román Cepeda enfrentó problemas de salud en los últimos meses

Desde 2025, el estado de salud del alcalde generó diversas versiones y especulaciones en redes sociales y círculos políticos de la región.

El 9 de abril de ese año, Cepeda González rechazó públicamente los rumores relacionados con una posible licencia al cargo y aseguró que continuaría al frente de la administración municipal.

Su última aparición pública presencial ocurrió el 15 de mayo de 2026 durante una reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Lamento profundamente el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, Coahuila.



Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y a todas las personas que hoy resienten su partida. Que Dios les brinde fortaleza y consuelo en estos momentos… pic.twitter.com/WJqpeX1zsB — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) June 5, 2026

Su última participación oficial fue en una sesión virtual de Cabildo

Tras varias semanas de ausencia en actos públicos, Román Cepeda reapareció brevemente en redes sociales durante una celebración familiar.

Posteriormente, el 3 de junio participó de manera virtual en una sesión de Cabildo realizada desde su domicilio. Durante esa reunión tomó protesta a Flor de María Cardona Ibarra y Rosa María Díaz Venegas como suplentes de la cuarta y octava regiduría del Ayuntamiento de Torreón.

Román Cepeda ejercía su segundo mandato como alcalde de Torreón

Cepeda inició su primer periodo como alcalde el 1 de enero de 2022. Durante esa administración, el Gobierno municipal enfocó sus acciones en temas de seguridad pública, infraestructura urbana, atracción de inversiones y ordenamiento administrativo.

En las elecciones de 2024 obtuvo la reelección para un segundo periodo, que comenzó el 1 de enero de 2025 y concluiría en 2027.

De acuerdo con los resultados electorales, recibió 175 mil 138 votos, equivalentes al 46.67% de la votación, convirtiéndose en el alcalde más votado en la historia de Torreón.

Abogado, ganadero y político con más de tres décadas de trayectoria

Román Alberto Cepeda González nació el 13 de febrero en Torreón, Coahuila. Realizó estudios técnicos en el sector agroalimentario en Estados Unidos y posteriormente obtuvo la Licenciatura en Derecho, además de una maestría con acentuación en Gobierno y Políticas Públicas.

Se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los 18 años y obtuvo su primer cargo público a los 25 años en la Secretaría de Desarrollo Social.

Con su fallecimiento concluye la trayectoria política de un funcionario que acumuló más de 35 años de actividad en el servicio público y la vida política de Coahuila.

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