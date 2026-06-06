INE llama a coahuilenses a participar en la Jornada Electoral de este 7 de junio

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Elecciones Coahuila. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa.

La Jornada Electoral Coahuila 2026 se realizará este domingo 7 de junio con la instalación de 4 mil 256 casillas electorales, informó el INE Coahuila, que además invitó a la ciudadanía a participar en la elección y ejercer su derecho al voto.

Entre las casillas que se instalarán en la entidad se encuentran 15 casillas especiales, equipadas con 60 urnas electrónicas, las cuales operarán bajo una modalidad de prueba piloto vinculante.

El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que las casillas estarán distribuidas en todo el territorio estatal para garantizar la cobertura y accesibilidad de las y los ciudadanos que acudirán a votar durante la jornada.

Urnas electrónicas en la Jornada Electoral Coahuila 2026

Como parte de la organización de la elección, el INE informó que las urnas electrónicas serán utilizadas en ocho distritos electorales ubicados en Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe.

La implementación de esta tecnología también abarcará municipios como Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

De acuerdo con la autoridad electoral, las 15 casillas especiales contarán con 60 urnas electrónicas que funcionarán en modalidad de prueba piloto vinculante durante la jornada.

La ciudadanía podrá consultar la ubicación exacta de su centro de votación mediante la plataforma institucional “Ubica tu Casilla”, donde será necesario ingresar la sección electoral que aparece en la Credencial para Votar.

INE Coahuila recuerda horario y requisitos para votar

El organismo electoral recordó que el horario de votación será de las 8:00 a las 18:00 horas en todas las casillas instaladas en la entidad.

Asimismo, precisó que las personas que se encuentren formadas antes de la hora de cierre podrán emitir su voto una vez concluido el horario oficial.

El INE también reiteró que es indispensable presentar una Credencial para Votar vigente para poder participar en la Jornada Electoral.

La autoridad electoral indicó que las etapas preparatorias del proceso ya fueron concluidas, incluyendo la integración de casillas, la capacitación del funcionariado electoral y las pruebas a los sistemas que serán utilizados durante la jornada.

Finalmente, el instituto hizo un llamado a las y los ciudadanos de Coahuila para acudir a las urnas y participar en la elección de este domingo 7 de junio.

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