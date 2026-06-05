Congreso de Coahuila, en disputa; partidos llevan la contienda a tribunales

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En Coahuila, el domingo hay elección. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En medio de una ofensiva legal en la que las candidaturas buscan eliminar contrincantes con impugnaciones y no en las urnas, Coahuila renovará este domingo su Congreso local.

En marzo, autoridades electorales registraban 11 denuncias; al cierre de las campañas, sumaron 64. La mayoría, presentadas en las dos últimas semanas.

Alianzas pelean Congreso de Coahuila

La guerra es entre la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila, contra la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT), y las denuncias han alcanzado a la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila.

Los señalamientos son uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña, clientelismo y entrega de dádivas, así como violencia política de género. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Coahuila ha comenzado a desechar las denuncias por infundadas o generalizadas.

Solo una carpeta de investigación prosperó y derivó en la detención de dos personas por el presunto delito de uso indebido de funciones.

La carpeta integra 15 denuncias presentadas por gestoras sociales del PRI, quienes una mañana descubrieron que eran objeto de una investigación federal por una presunta coacción del voto. Sin embargo, los citatorios con los que fueron señaladas resultaron ser falsos.

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