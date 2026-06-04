Ley seca por elecciones en Coahuila: ¿a qué hora empieza y cuáles son las multas si no se cumple?

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Ley seca en Coahuila por elecciones; estas son las multas. Foto: Getty Images

La Secretaría de Gobierno de Coahuila informó que se aplicará ley seca durante la organización de las elecciones estatales, por lo que también indicaron la hora en que comenzará esta medida, además de las multas y sanciones que se ganarían aquellos que no la cumplan. Recordemos que los comicios que se realizarán el próximo domingo 7 de junio son para elegir a las diputadas y diputados locales.

Ley seca en Coahuila por las elecciones locales

Las autoridades de Coahuila dieron a conocer que, con motivo de las elecciones locales para renovar al Congreso del estado, se aplicará ley seca; es decir, la suspensión temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la entidad.

Sí, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, el principal objetivo es “preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública durante el desarrollo del proceso democrático”.

¿Qué día y a qué hora comienza la ley seca en Coahuila?

Las autoridades locales señalan que la ley seca comenzará a aplicarse en el estado de Coahuila a partir de las 00:00 horas del día sábado 6 de junio.

Y también aseguran que esta medida para suspender la venta de bebidas alcohólicas concluirá a las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026.

¿En dónde aplicará la suspensión de bebidas alcohólicas?

La ley seca se aplicará a todos los negocios con licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás negocios autorizados para su comercialización o consumo.

Además, señalan que también contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones y eventos sociales abiertos al público, como bodas, fiestas de XV años, bailes, palapas, jardines, salones de eventos y “cualquier otro espacio de concentración social donde se expendan o consuman”.

¿Cuáles son las multas si no se cumple la ley seca en Coahuila?

La Secretaría de Gobierno de Coahuila advierte que los ciudadanos, organizadores de eventos y dueños de negocios que no cumplan con la ley seca pueden ser acreedores de sanciones administrativas, clausuras y otros procedimientos previstos en la ley local.

En este sentido, la Ley para la regulación de la venta y consumo de alcohol en el estado de Coahuila de Zaragoza señala que puede aplicarse una multa de hasta 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes a los dueños u operadores de establecimientos que, por primera vez, vendan bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos y durante las fechas y horas de suspensión de actividades que fije la autoridad.

¿Cuánto es esto? Tomando en cuenta que la UMA es de 117.31 pesos, la multa sería de 82 mil 117 pesos.

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